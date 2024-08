Empfehlenswerte Klassikeinspielungen – August 2024

Bedrich Smetana, Franz Schubert: Klaviertrios

Trio Bohémo

Supraphon, 1 CD

Erscheint am 23. August 2024.

Das Trio Bohémo ist in den letzten Jahren in führenden internationalen Konzerthäusern aufgetreten und präsentiert nun seine Debutplatte mit Smetanas Klaviertrio in g-Moll und Schuberts Klaviertrio in Es-Dur.