Zwei große Jubiläumskonzerte der Acchal

Deutsch-chilenische Chorvereinigung vor 10 Jahren gegründet

Im Jahr 2014 wurde die Acchal unter der Schirmherrschaft des Deutsch-Chilenischen Bunds gegründet. Die Chorvereinigung stärkt die Freundschaft zwischen den Mitgliedern der Chöre und legt beim Repertoire den Schwerpunkt auf deutsche Komponisten. Entsprechend wurde auch das Programm der beiden Jubiläumskonzerte zusammengestellt.

– Thomas Morus, Chorleiter Jorge Pérez

Mit mehr als 100 Stimmen, die gemeinsam singen, ermöglichen die Konzerte der Agrupación Coral Chileno-Alemana (Acchal) die Erarbeitung eines größeren Repertoires und die Aufführung mit Gastorchestern. Seit zehn Jahren konzertieren sie gemeinsam als Acchal mit zwei Konzertprogrammen pro Jahr, meist zusammen mit einem Gastorchester.

Die Chöre, die heute zur Acchal gehören und ihre Chorleiter sind:

– Männerchor Frohsinn, Chorleiterin Hanni Fitzke-Engel

– Singkreis Arturo Junge, Chorleiterin Karin Friedli

– Exalumnos y amigos del Colegio Alemán, Chorleiterin Irene Doggenweiler

– Divertimento, Chorleiterin Marion Schmidt-Hebbel

Jeder dieser Chöre hat seine eigenen Besonderheiten, einige von ihnen haben eine lange Geschichte. Während des Jahres arbeitet jeder Chor unabhängig und eigenständig an seinem eigenen Konzertprogramm.

Was sie alle eint, ist, dass sie auf die eine oder andere Weise mit der chilenisch-deutschen Kultur verbunden sind, sei es durch ihre Herkunft, die Liebe zur deutschen Sprache oder einfach durch Freundschaft. Das Repertoire der deutschen Musik soll gepflegt und verbreitet werden.

Jubiläumskonzert am 19. August:

Ehrengast im Teatro California ist das Jugendsinfonieorchester Odeon aus München unter der Leitung von Julio Doggenweiler, einem in Deutschland lebenden chilenischen Musiker und Gründer des Orchesters. Es besteht aus 70 Jugendlichen im Alter von 14 bis 24 Jahren, und für viele von ihnen ist es die erste Tournee weit weg von zu Hause. Auf dem Programm dieses Konzerts stehen symphonische Werke und ein Fragment eines symphonisch-choralen Werks von Felix Mendelssohn Bartholdy.

Jubiläumskonzert am 30. August:

Die Accahl-Chöre werden beim Jubiläumskonzert am 30. August in der Iglesia Divina Providencia vom Orchester Fundación Hijos de Bach de Santiago unter der Leitung von Flavio Carrión begleitet. In diesem Programm wird jeder Chor eine Kostprobe seines Schaffens präsentieren, und das Konzert wird in einem gemeinsamen Werk gipfeln.

Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei. Das Publikum, das sich für das erste Konzert interessiert, sollte seine Reservierung unter folgendem Link vornehmen:

https://www.eventbrite.cl/e/concierto-aniversario-10-anos-acchal-agrupacion-de-coros-chileno-alemanes-tickets-958112499277?aff=oddtdtcreator