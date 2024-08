Faustball U18 Weltmeisterschaft in Llanquihue

Chile empfängt 2024 die besten Jugend-Nationalteams bei der Faustball U18-Weltmeisterschaft vom 30. Oktober bis 2. November. Ausrichter ist der Club Gimnástico Alemán de Llanquihue – eine große Chance für den Verein, aber auch eine große Aufgabe: Daher werden noch Unterstützer und Sponsoren gesucht.

Es werden 200 Faustballer aus fast allen Kontinenten anreisen: aus Deutschland, Österreich, Dänemark, Argentinien, USA, Indien, Dänemark, Namibia und natürlich aus ganz Chile. Rodrigo Böttger ist Trainer der Nationalmannschaft der Erwachsenen, Präsident des chilenischen Faustball-Verbandes und Mitglied des Organisationskomitees der WM. Im Cóndor-Interview sprach er über die Bedeutung des Faustballsports und des großen Sport-Events für den Verein, die Region und für Chile.

Rodrigo, du spielst seit deiner Schulzeit Faustball. Was hat dich an diesem Sport am meisten fasziniert?

Einerseits ist es ein sehr familienorientierter Sport, der mit Freundschaften und Kameradschaft einhergeht. Die Faustballfamilie ist nicht sehr groß, aber kennt sich gut und hält zusammen. Das zeigt sich bei jeder Meisterschaft, an der wir teilnehmen, nicht nur in Chile, sondern auf der ganzen Welt.

Auf der anderen Seite, und sportlich gesehen, kann man unseren Sport von klein auf bis ins hohe Alter betreiben, sowohl zum Spaß als auch zur Vorbereitung auf internationale Meisterschaften, sodass er der ganzen Gemeinschaft offen steht.

Warum glaubst du, ist dieser Sport bei jungen Menschen, Männern und Frauen in Chile und anderen Ländern so beliebt?

Ich denke, einer der Hauptgründe, der das Interesse am Faustballsport weckt, ist die Möglichkeit, zu reisen und die Welt kennenzulernen, denn wir nehmen ständig an internationalen Meisterschaften und Treffen teil, zu denen man reisen muss, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Landes.

Ein weiterer Faktor ist, dass die Spieler, die in Chile trainieren, trotz der geringen Anzahl an Spielern sehr ernsthaft und professionell vorgehen, was sich in guten internationalen sportlichen Erfolgen widerspiegelt. Ähnlich verhält es sich mit den chilenischen Verantwortlichen, die an diesen sportlichen Erfolgen beteiligt sind: Die Athleten werden konstant unterstützt, die chilenische Liga ist sportlich gut aufgestellt und wir haben die Möglichkeit, internationale Veranstaltungen auf chilenischem Boden zu organisieren, wie im Fall dieser U18-Weltmeisterschaft.

Welche Bedeutung hat die Faustball-Weltmeisterschaft 2024 in Chile für die Sportler, den Verein, die Region und Chile?

Für uns ist es sehr wichtig, ein Ereignis dieser Größenordnung in unserem Club Gimnástico Alemán de Llanquihue organisieren zu können: Einerseits können wir Faustball auf hohem Niveau in unsere Gemeinde bringen und andererseits ist es eine enorme Motivation für unsere Spieler der unteren Spielklassen, die in den letzten Jahren dank der großartigen Arbeit, die wir im Club geleistet haben, quantitativ und qualitativ stark gewachsen sind.

Welche großen Erfolge haben die chilenischen Faustballer bereits erzielt?

In den letzten zehn Jahren hat unser Land mehrere historische Erfolge in verschiedenen Kategorien erzielt. Hervorzuheben sind der vierte Platz bei der Weltmeisterschaft der erwachsenen Frauen in Österreich 2021, der fünfte Platz unserer erwachsenen Männermannschaft bei der Weltmeisterschaft in Deutschland 2023 und der aktuelle südamerikanische Meister der Damen in der Kategorie U18 (Argentinien 2023).

Außerdem reiste letztes Jahr eine Delegation von mehr als 60 Personen aus unserem Club mit allen Kategorien durch Brasilien und erreichte mehrere Podiumsplätze, wobei unsere U12-Kategorie als Sieger hervorging, was uns zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind, und das motiviert uns, diesen Weg weiterzugehen.

Wie viele Sportler werden an den Weltmeisterschaften 2024 in Llanquihue teilnehmen?

Es gibt insgesamt 19 Mannschaften, zehn Männer- und neun Frauenmannschaften – das entspricht rund 200 Athleten und zusätzlich kommen 200 Begleitpersonen der verschiedenen Delegationen hinzu.

Außerdem wird unser Club am Wochenende des Weltcups eine «Feria Criolla» veranstalten, zu der wir mehr als 3.000 Besucher erwarten.

Mit diesen Veranstaltungen hoffen wir, einerseits unseren Besuchern etwas von unserer Kultur und den lokalen Produkten zu zeigen und andererseits der Gemeinschaft unseren Sport vorzustellen.

Was fehlt euch noch, um die Weltmeisterschaft in eurem Sinne zu gestalten?

Für uns ist es wichtig, dass die WM vor einem großen Publikum so gestaltet werden kann, dass sie für die Athleten ein sehr gutes Ergebnis bringt und alle schöne Erinnerungen mit nach Hause nehmen.

Das Organisationskomitee, das sich aus dem Deutschen Turnverein Llanquihue, seiner Faustballabteilung und dem chilenischen Faustballverband zusammensetzt, arbeitet mit großem Engagement daran, eine Weltmeisterschaft zu organisieren, und wir sind sicher, dass es auch klappen wird. Wir haben sehr viel Unterstützung von der Gemeinde Llanquihue und auch von Privatunternehmen vor Ort erfahren, aber immer noch sind wir auf der Suche nach Sponsoren, die helfen und Teil dieser Weltmeisterschaft sein wollen, die online in die ganze Welt übertragen wird.

Die Weltmeisterschaften sind zweifellos Erlebnisse, die jedem Teilnehmer in Erinnerung bleiben, aber ich denke, dass die U18-Weltmeisterschaften noch wichtiger sind, denn für die meisten Spieler ist es das erste Mal, dass sie die Erfahrung machen, ihr Land bei einem so großen Ereignis zu vertreten, und sie haben die Möglichkeit, Spieler aus der ganzen Welt zu treffen, was in vielen Fällen den Beginn einer langen Freundschaft auf und neben dem Platz bedeutet.

Wie kann man diese Veranstaltung unterstützen?

Wir haben zwei hauptsächliche Möglichkeiten die WM zu unterstützen: Zum einen suchen wir nach Unternehmen, die bereit und in der Lage sind, die Veranstaltung zu sponsern, entweder durch Sachspenden oder finanzielle Unterstützung. Wir haben vor Ort gute Arbeit geleistet, aber aufgrund der Größe der Veranstaltung brauchen wir Sponsoren aus Unternehmen in Santiago.

Zum anderen brauchen wir Leute, die bereit sind, uns zu helfen, die Aufgaben zu bewältigen, die während der Veranstaltung anfallen, wie zum Beispiel Kiosk-Verkauf, Linienwächter, Balljungen, Mäntel

für die Delegationen und so weiter..

Wer die WM unterstützen möchte, kann sich wenden an:

Lorena Mödinger, Vorsitzende des Organisationskomitees:

modingerlorena@gmail.com oder

Javier Billiard, Verwalter des Deutschen Turnerbundes Llanquihue:

+56 9 44053886

Die Fragen stellte Silvia Kählert.