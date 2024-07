Abschiedskonzert für den österreichischen Botschafter Stephan Vavrik 

Der österreichische Botschafter Stephan Vavrik und seine Frau Ursula luden am 22. Juli ins Teatro Municipal de Las Condes zu Max Bruchs Konzert Nr. 1 g-Moll für Violine und Orchester op. 26 ein. Es spielte die Violinistin Tomoko Mayeda, die seit 25 Jahren in Wien lebt, mit dem Orchester der Universidad Mayor. Anschließend gab es einen Abschiedsempfang in der Residenz des Botschafters. Das Ehepaar Vavrik verbrachte knapp vier Jahre in Chile und wird nun nach Tunesien ziehen, wo Stephan Vavrik die Leitung der österreichischen Botschaft in Tunis übernimmt.