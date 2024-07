Für mehr Nachhaltigkeit im Bergbau und in der Stahlproduktion

SPEZIALAUSGABE – Industria Pesada y sus proveedores

Kooperationsvereinbarungen mit den deutschen Firmen Wismut und SMS

Der Vorstandsvorsitzende von Codelco, Maximo Pacheco (links) und der Geschäftsführer von Wismut Michael Paul bei der Unterzeichnung des MoU im Beisein von Staatspräsident Boric

Foto: Wismut

Während der Reise von Präsident Gabriel Boric im Juni in Deutschland sind mehrere Kooperationsvereinbarungen unterschrieben worden. Insbesondere das Memorandum of Understanding (MoU) Codelco-Wismut war durch große Unterstützung des Kompetenzzentrums für Bergbau und Rohstoffe der AHK zustande gekommen.

Codelco und Wismut GmbH – nachhaltiger Abbau von Rohstoffen

Am Rande des Deutsch-Chilenischen Wirtschaftsforums am 11. Juni haben die beiden staatlichen Bergbauunternehmen, Codelco und die bundeseigene Wismut GmbH, in Anwesenheit von Präsident Boric eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Die Partnerschaft zielt darauf ab, kurz- und langfristige Chancen in der Rohstoffförderung zu nutzen sowie den Austausch von Knowhow insbesondere in den Bereichen Bergbaualtlasten und Nachhaltigkeitsstrategien zu fördern. Seit 2023 sind Codelco und Wismut in Gesprächen und Vertreter der Wismut GmbH waren bereits zwei Mal in Chile und besuchten mehrere Standorte.

Es gehe bei der Vereinbarung um «die Etablierung einer strategischen Partnerschaft zur Unterstützung und Forcierung nachhaltiger Praktiken im Rohstoffsektor», erklärte der Geschäftsführer von Wismut, Michael Paul, nach der Unterzeichnung des Abkommens in Berlin. Wismut leiste «mit seiner langjährigen Erfahrung insbesondere im Sanierungsbergbau damit einen unmittelbaren Beitrag zur chilenisch-deutschen Rohstoffpartnerschaft».

Thomas Hansmann (Vertreter der SMS Group), José Miguel Benavente (geschäftsführender Vizepräsident der Corfo), Franziska Brantner (Staatssekretärin des BMWK) und Jean Paul Sauré (Vertreter der Compañía Siderúrgica Huachipato)

foto: Comunicaciones Icha

Codelco plant als weltweit größter Kupferproduzent, sich auch zu einem wichtigen Lithium-Exporteur zu entwickeln. Daher ist das Interesse der deutschen Unternehmen an einer Zusammenarbeit groß, um den deutschen und den europäischen Rohstoffbedarf zu decken. Auf der einen Seite steigt der Bedarf weltweit an kritischen und strategischen Rohstoffen, gleichzeitig stehen Bergbauunternehmen vor der Herausforderungen Umweltstandards und soziale Standards einzuhalten.

Daher punktet die Wismut GmbH mit ihrer Expertise. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Entwicklung und Umsetzung von Sanierungskonzepten im großen Maßstab durch ihre ehemaligen Bergbau- und Verarbeitungsstandorte in Sachsen und Thüringen. Es sammelte mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Sanierung von Gruben, Halden und Absetzbecken, das heißt im Wassermanagement, der Umweltüberwachung und dem Rückbau von kontaminierten Industrieanlagen sowie der Boden- und der Wasserwiederherstellung.

Huachipato und SMS – grüne Stahlproduktion

Mit der Vereinbarung zwischen dem Stahlindustrieunternehmen Compañía Siderúrgica Huachipato mit der Corfo, der deutschen Regierung und dem Unternehmen SMS mit Sitz in Düsseldorf soll die Herstellung von grünem Stahl in Chile vorangetrieben werden.

Im Rahmen der Deutschlandreise von Staatspräsident Gabriel Boric unterzeichneten José Miguel Benavente, geschäftsführender Vizepräsident von Corfo, Franziska Brantner, Staatssekretärin beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), Thomas Hansmann, Vertreter der SMS Group, und Jean Paul Sauré, Vertreter der Compañía Siderúrgica Huachipato in Talcahuano, ein Memorandum of Understanding, um die Produktion von grünem Stahl in Chile zu beschleunigen.

In der Kooperationsvereinbarung verpflichtet sich der Stahlhersteller Huachipato, Ressourcen und Infrastruktur für die Entwicklung von grünem Stahl zur Verfügung zu stellen und mit dem deutschen Unternehmen SMS, der Corfo und dem BMWK hinsichtlich des Know How von Technologien zusammenzuarbeiten, die zur Dekarbonisierung der Produktionsprozesse beitragen.

SMS ist ein führendes deutsches Unternehmen bei Dekarbonisierungsprojekten für die Metallindustrie und Experte bei Projekten zur Integration von Wasserstofftechnologie in der Stahlproduktion. Es wird sein technisches Fachwissen zur Verfügung stellen sowie zur Entwicklung einer nachhaltigen Stahltechnologie in Chile beitragen.

Zu den Zielen dieser Zusammenarbeit gehören auch Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Zusammenhang mit Dekarbonisierungstechnologien für metallurgische und industrielle Tätigkeiten, die Bereitstellung ausgewählter SMS-Technologien durch Lizenzen oder andere noch zu vereinbarende Strukturen, die technische Weiterbildung in Chile sowie die Förderung der Entwicklung neuer Technologien für die Metallindustrie.