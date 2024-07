Exponor 2024 

SPEZIALAUSGABE – Industria Pesada y sus proveedores _p 9

Deutscher Pavillon um 80 Prozent vergrößert

Die 20. Ausgabe der Exponor im Juni fand unter dem Motto «Lösungen für eine nachhaltige Industrie» statt. Im Vergleich zur 19. Exponor hatte der deutsche Pavillon einen Zuwachs von mehr als 80 Prozent und war damit der zweitgrößte bei dieser Bergbaumesse.

Die Deutsch-Chilenische Industrie- und Handelskammer (AHK Chile) organisierte und betreute den deutschen Pavillon mit einer Fläche von fast tausend Quadratmetern. Bei den 24 Vorträgen und den 58 Ausstellern ging es um die neuesten Lösungen in den Bereichen Technik, Technologie und Material, die sowohl für Zulieferer als auch für Unternehmen des Bergbaus von Interesse waren.

Gezeigt wurden bei den Ständen die in Deutschland entwickelten Technologien unter der Schirmherrschaft des AHK-Partnerunternehmens Siemens. Darüber hinaus bot die Business Lounge der AHK Chile einen Raum für Fachgespräche und Networking, um den Wissensaustausch und die Bildung neuer Allianzen zu erleichtern.

Die AHK Chile lud außerdem mehr als 300 Besucher zur D-A-CH Night 2024 ein. Es ging um die Gemeinsamkeit innerhalb der Kulturen und sollte eine Plattform sein, um Geschäftsverbindungen zwischen Chile, Deutschland und anderen europäischen Ländern anzubahnen, die ihren Fokus auf Qualität, Nachhaltigkeit und Innovation setzen. Die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit mit der Chilenisch-Schweizerischen Handelskammer und Advantage Austria Santiago durchgeführt.

Aus Sicht der AHK Chile war die diesjährigen Exponor in jeglicher Hinsicht ein Erfolg für die Partnerunternehmen. Mit insgesamt 1.100 Ausstellern aus 32 Ländern mit 16 internationalen Pavillons bedeutete die wichtigste Veranstaltung im Bergbausektor in Chile dieses Jahr wieder die Möglichkeit, reichlich Networking und Wissensaustausch zu betreiben und Kooperationen herzustellen.

Cornelia Sonnenberg, Hauptgeschäftsführerin der AHK Chile, stellte rückblickend fest: «Im Laufe der Jahre haben wir bei der AHK Chile erlebt, wie Chile und Deutschland sich der gemeinsamen Herausforderung gestellt haben, die Energiewende auf globaler Ebene voranzutreiben. Deutschland als führendes Land im Energiebereich hat sich der Suche nach innovativen Lösungen für diesen Prozess verschrieben, während Chile mit seinen riesigen Bodenschätzen wie Lithium und Kupfer eine Schlüsselrolle bei der Lieferung der Rohstoffe spielt, die für die Herstellung von Technologien für elektrische Speicherung und Mobilität benötigt werden.»

«Die Exponor ist zweifellos eines der wichtigsten Treffen für die Branche», betonte Cornelia Sonnenberg. In diesem Sinne betrachte die AHK Chile die Exponor «als einen sehr wichtigen Raum für die Vernetzung, den Austausch von Erfahrungen und bewährten Praktiken, die für Unternehmen, Länder sowie den öffentlichen und privaten Sektor von Bedeutung sind». Die AHK Chile stelle auch fest, wie Chile im Bergbausektor erhebliche Fortschritte angesichts der Herausforderung für die Industrie mache, die Einführung neuer Technologien mit dem Wandel im Bereich des Arbeitskräftebedarfs in Einklang zu bringen. Die AHK-Hauptgeschäftsführerin unterstrich: «Bis zum Jahr 2030 werden 34.000 neue Talente mit Fachkenntnissen in verschiedenen Bereichen benötigt, sodass der Wissenstransfer von Deutschland nach Chile eine Chance ist, die wir weiter ausbauen müssen.»

lectura: Der deutsche Pavillon der Exponor 2024 als Ort des Austauschs von Know How, Technologien und für die Zusammenarbeit innerhalb der Bergbaubranche in Deutschland und Chile

foto: AHK Chile