Preise der AHK Chile an verdiente Mitgliedsunternehmen:

Von regenerativer Tierhaltung bis zu 50 Jahren Schiffsbau

Mit dieser von der Deutsch-Chilenischen Industrie- und Handelskammer seit nunmehr fast drei Jahrzehnten organisierten Preisvergabe werden jedes Jahr Mitgliedsunternehmen unterschiedlicher Größe und aus verschiedenen Branchen anerkannt, die Projekte und Initiativen für eine innovativere, effizientere und nachhaltigere Wirtschaft entwickelt und umgesetzt haben. Dabei gehen die Ergebnisse über den reinen Technologietransfer hinaus und leisten einen wichtigen Beitrag in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht.

Grupo Tánica

In der Kategorie Nachhaltigkeit & Umwelt ging der Preis an Tánica Fundo Puyehue, ein Projekt für regenerative Viehhaltung in Puyehue, das darauf abzielt, die Böden zu regenerieren und den Tieren ein Leben ohne Pestizide und Chemikalien zu ermöglichen.

In der Kategorie Energieeffizienz wurde das Projekt Town-houses von Tánica Inmobiliaria ausgezeichnet: aus Holz gebaute Stadthäuser, ausgestattet unter anderem mit Sonnenkollektoren.

In der Kategorie Nachhaltige Strategie und Gemeinschaftsentwicklung ging der Preis an die Holding Tánica.

EY

In der Kategorie Innovation und technologische Entwicklung wurde EY für das Projekt «#Hackatones by EY» prämiert. Hier wird durch Innovation, Bildung und Inklusion zu einer besseren Arbeitswelt beigetragen, indem Lernmethoden für die Ausbildung angeboten werden, um Schlüsselkompetenzen für die Zukunft zu entwickeln.

Asenav

In der Kategorie Innovation und technologische Entwicklung wurde Asenav für das Schiff «Doctora Barbieri» ausgezeichnet. Das gesamte Schiff wurde in Chile entworfen und gebaut und wird von Subpesca und dem Instituto de Fomento Pesquero betrieben. Zu Ehren der mehr als 50-jährigen Geschichte der Werft wurde Asenav außerdem mit der Auszeichnung Impact and Transcendence geehrt.

Migtra

Ebenfalls in der Kategorie Innovation und technologische Entwicklung erhielt Migtra einen Preis für ein herausforderndes Projekt in San Pedro de Atacama. Mitten in der Wüste wurde eine neue Technologie integriert, um die Art und Weise, wie Lastwagen in die SQM-Mine in Atacama einfahren, zu erneuern und zu verändern sowie um dadurch die Produktivität zu verbessern.

Siemens

Für seine Beiträge zum Thema Integrität wurde Siemens ausgezeichnet. Über seinen Compliance-Beauftragten kümmert das Unternehmen sich nicht nur um interne Angelegenheiten, sondern fördert auch die Kultur der Integrität in Zusammenarbeit mit der AHK und der Allianz für Integrität sowie anderen wichtigen Unternehmen in verschiedenen Bereichen.

Beiersdorf

Als Sieger in der Kategorie Vielfalt und Integration – Frauen wurde Beiersdorf geehrt. Hier werden vor allem weibliche Talente mit verschiedenen

Instrumenten gefördert, von der Suche und ihrer Bindung bis hin zu der Art und Weise, wie sie betreut und trainiert werden.

Emin Ingeniería y Construcción

Der Titel in der Kategorie Aus- und Weiterbildung – Frauen ging der Preis an Emin für den Beitrag zur Integration von Frauen im Bergbau. Diese werden in speziellen theoretischen und praktischen Kursen gemeinsam mit Inacap so ausgebildet und professionalisiert, dass sie ihre Aufgaben im Betrieb korrekt erfüllen können.