Ausstellungseröffnung «El llamado de la montaña»

Der Deutsche Andenverein Santiago (DAV Santiago) feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Anlässlich des Jubiläums machte der DAV im Juni 1.400 historische Bilder zu den Anfängen des Alpinismus in Chile für die Öffentlichkeit zugänglich und lud zur Eröffnung der Ausstellung «El llamado de la montaña. Pioneros de los Andes centrales (1927-1942)» am 8. Juni in das Centro Cultural Las Condes ein.