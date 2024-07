Empfehlenswerte Klassikeinspielungen – Juli 2024

In My Heart of Hearts – Musik in Shakespeares Bühnenwerken

Hannah Morrison und Marnix De Cat (Gesang), Hathor Consort/Romina Lischka

Ramée, 1 CD

Erscheint am 5. Juli 2024.

Ausgesuchte Verse Shakespearse, von Thomas Morley, William Byrd, Anthony Holborne, John Wilson u. a. vertont und von engagierten Musikern stilgerecht, frisch und beseelt vorgetragen.