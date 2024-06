85 Jahre Deutsche Ursulinenschule in Vitacura 

Feierliche Messe mit der Schulgemeinschaft

Die Ursulinenschule gedachte am Sonntag, 26. Mai, in einem Gottesdienst der Heiligsprechung der heiligen Angela, der Gründerin der Ursulinenschulen, und feierte gleichzeitig das 85-jährige Bestehen der Schule. Es versammelten sich in der Kirche der Schule in Vitacura Hunderte von Familien, um die Messe zu feiern.

Schüler und ehemalige Schüler, Eltern, Geschwister, Lehrer, Schulangestellte und Freunde der Schulgemeinschaft nahmen zusammen mit ihren Familien und dem Schulchor an dieser Eucharistiefeier teil. Monsignore Fernando Chomalí, Erzbischof von Santiago, zog in einer Prozession zusammen mit den Schülerinnen, die die verschiedenen Jahrgangsstufen der Schule repräsentierten, in die Kirche ein.

Es war ein feierliches Ereignis, bei dem Monsignore Chomalí in seiner Predigt hervorhob, dass gute Arbeit, Mut, Bodenständigkeit und der Blick zum Himmel die unverwechselbare Ursulinen-Identität der Schüler und Ehemaligen der Ursulinenschule ausmachten (siehe auch Seite 7).

Fotos und Quelle: Deutsche Ursulinenschule Vitacura und Birgit Krumbach