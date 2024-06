Chilenische Skatmeisterschaften in Temuco

Von Oswald Engel

Die 33. chilenischen Skatmeisterschaften fanden dieses Jahr vom 24. bis 26. Mai in Temuco statt. Trotz starker Konkurrenz aus dem Ausland gewann der chilenische Meister Rudi Bartsch von den Skatbrüdern aus Puerto Montt den ersten Platz in der Gesamtwertung. Auch bei den Mannschaften siegten die Chilenen: die Grand Manquehue Santiago.

In der Einzelwertung ging der zweite Platz an Steffen Weiss vom Grand Manquehue Santiago, Dritter wurde ein Brasilianer: Robin Hermans aus São Paolo.

Bei der Mannschaftswertung gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen der Mannschaften Grand Manquehue und São Paolo, das Grand Manquehue mit gerade mal mit 9 Punkten Vorsprung für sich entscheiden konnte.

Bei den Damen gewann Noel Klenner aus Bariloche, Argentinien, und in der Senioren- und Junioren-Wertung gingen die ersten Plätze nach Brasilien an Hans Reist und Daniel Hotta.

Die Spieler wurden im Spiellokal des Hotel Nicolas in Temuco vorzüglich betreut, damit man sich in den Pausen stärken konnte.

Erstmals fanden die Meisterschaften nach der Pandemie wieder als Präsenzspiele statt. Doch die Erfahrungen während der Pandemie waren auch in einigen Punkten positiv. So konnte man sich wesentlich öfters mit Freunden aus den fünf südamerikanischen Ländern treffen und online spielen. Dadurch haben sich manche Freundschaften verstärkt oder sind überhaupt erst entstanden. Es werden an vier Tagen in der Woche Clubspiele online aus Argentinien, Brasilien und Chile angeboten. Bei diesen Meisterschaften waren auch Spieler aus Argentinien, Brasilien und Paraguay dabei.

Die nächsten Wettkämpfe sind bereits im Juli in Bella Vista, Paraguay, im August findet die Online-Meisterschaft statt. Die Weltmeisterschaft findet in diesem Jahr auf einem Kreuzfahrtschiff im Mittelmeer und Atlantik im Oktober statt, auch mit Beteiligung aus Chile und den anderen südamerikanischen Ländern. Uruguay hat sich für die Ausrichtung 2026 in Punta del Este beworben. In Chile werden neben etlichen Club-Turnieren die Meisterschaften 2025 in Concepción und 2026 in Osorno ausgetragen..

Campeonato de Chile de Skat en Temuco

Después de la pandemia, los campeonatos volvieron a la misma forma que antes, pero las experiencias durante la pandemia también fueron positivas en algunos aspectos. Tuvieron lugar del 24 al 26 de mayo de 2024 en Temuco.

Al competir en línea, podías jugar mucho más a menudo con amigos de los cinco países de América del Sur. Algunas amistades se fortalecieron o incluso se abrieron en primer lugar. Los juegos de clubes se ofrecieron online cuatro días a la semana desde Argentina, Brasil y Chile. Gracias a estas amistades también participaron jugadores de Argentina, Brasil y Paraguay.

A pesar de la fuerte competencia del extranjero, el campeón chileno Rudi Bartsch de Puerto Montt Skat Brothers también obtuvo el primer lugar en la clasificación general. El segundo lugar fue para Steffen Weiss de Grand Manquehue Santiago y luego se posicionó el primer extranjero de Sao Paulo Brasil Robin Hermans.

En la clasificación por equipos hubo una reñida carrera entre los equipos Grand Manquehue y São Paulo, que Grand Manquehue ganó por sólo nueve puntos. La clasificación femenina fue para Noel Klenner de Bariloche, Argentina, y la clasificación senior y junior fue para Hans Reist y Daniel Hotta de Brasil.

Las próximas competencias tendrán lugar en julio en Bella Vista, Paraguay y en agosto será el campeonato online. Este año el mundial se realizará en un crucero por el Mediterráneo y el Atlántico en octubre, con la participación de Chile y otros países sudamericanos. Uruguay ha postulado para

albergar el evento de 2026 en Punta del Este. En Chile, además de varios torneos de clubes, los campeonatos se realizarán en Concepción en 2025 y en Osorno en 2026. Los jugadores fueron bien atendidos en la sala de juego del Hotel Nicolás, para que pudieran fortalecerse durante los descansos y no siempre fue solo cuestión de concentración, fue divertido y dejó a los participantes con ganas de más.