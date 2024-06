Abschlussfeier der Insalco-Absolventen

26 Absolventen der Insalco feierten am 25. April in der Residenz der deutschen Botschafterin Irmgard Maria Fellner ihren Abschluss an der Insalco. Sie wurden in drei bilingualen dualen Ausbildungsgängen ausgebildet: Kaufleute für Groß- und Außenhandelsmanagement, Schifffahrtskaufleute sowie Experten für Spedition und Logistikdienstleistungen. Außerdem gab es erstmals Absolventen der spanischsprachigen Ausbildung Comercio y Transporte Internacional. Eine besondere Auszeichnung erhielten Francisca Díaz, José Hirsch und Cristianne Neumann für die besten Ergebnisse in den Abschlussprüfungen sowie die Tutorin Catalina Bassi (ATC Aviation Services) als beste Tutorin 2023. Es gratulierten ihnen an dem Tag die deutsche Botschafterin, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Auslandshandelskammer Chile (AHK) Victor Ide und die Hauptgeschäftsführerin der AHK Cornelia Sonnenberg.