100 Jahre Deutscher Andenverein Santiago 

«El llamado de la montaña – Pioneros de los Andes centrales»

Der Deutsche Andenverein Santiago (DAV Santiago) feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Dies war der Anlass für ein Team des DAV, 1.400 historische Bilder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

«Diese Fotos sind ein einzigartiges Zeugnis der Anfänge des Bergsteigens in Chile. Dieses Bildmaterial zeigt uns anschaulich, was es vor einem Jahrhundert bedeutete, in die chilenischen Berge zu gehen», erklärt Álvaro Vivanco, Präsident des DAV.

Der DAV lädt alle Interessierten zur Eröffnung der Ausstellung mit dem Titel «El llamado de la montaña. Pioneros de los Andes centrales (1927-1942)» am 8. Juni um 12 Uhr im Centro Cultural Las Condes ein.

Die Ausstellung kann kostenlos besichtigt werden:

vom 8. bis 30. Juni im Centro Cultural Las Condes (Nuestra Señora del Rosario 30, Las Condes)

Es werden 1.400 Fotos auf Glasplatten ausgestellt. Um die historischen Dokumente der Anfänge des Alpinismus in Chile zu bewahren und für künftige Generationen zugänglich zu machen, hat der DAV 2016 beschlossen, die Glastafeln, die sich in alten Holzkisten befanden, dem Museo Histórico Nacional zu spenden.

Die Bilder wurden von den ersten Mitgliedern des DAV und der deutschen Gemeinschaft, Bergsteigern und Amateurfotografen, zu Beginn des letzten Jahrhunderts aufgenommen.

Sie erkundeten und erforschten das Gebirge zu Fuß, auf Pferden und auf Skiern und bestiegen mehrere der symbolträchtigen Gipfel. Erstmals hielten sie wichtige geografische Orte in der zentralen Andenregion fest, wie zum Beispiel den Cerro Marmolejo (1926), Mesón Alto (1929), San Francisco (1931), Cortaderas (1932) und Aconcagua (1932).

Martín Vial, Geschäftsführer der Corporación Cultural de Las Condes, weist darauf hin, dass «die Ausstellung nicht nur für die bildende Kunst als solche eine Rolle spielt, sondern auch bei der Bewertung unseres kulturellen Erbes».

Es werden in den sechs Ausstellungsräumen sowohl Fotos von den Gipfeln als auch vom Leben im Gebirge in jenen Jahren gezeigt, zum Beispiel durch Gegenstände, die in der Kordillere benutzt wurden und Auszüge aus der Revista Andina, die ab 1919 veröffentlicht wurde.

Es sind Bilder zum Bau von Schutzhütten, der Anfänge des Skisports, der Arbeit der Maultiertreiber und ihre grundlegende Rolle bei der Erschließung der Wege für die Bergsteiger, von den naturkundlichen Erkundungen von Wissenschaftlern und natürlich von den imposanten Gletschern, die heute auf dem Rückzug sind.

In der zweiten Jahreshälfte 2024 bietet der DAV Santiago eine Reihe von Aktivitäten an, um sein hundertjähriges Bestehen und die Pioniere des Bergsteigens zu feiern, wie Filmvorführungen oder Vorträge im Centro Cultural Las Condes und Wanderungen.

Aktuelle Informationen zum

Programm findet man unter:

www.dav.cl

@dav_chile

www.culturallascondes.cl

@culturallascondes