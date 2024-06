Deutsche Schule Punta Arenas

Einweihung einer neuen Leichtathletikbahn

Die neue Leichtathletikbahn der DS Punta Arenas

Die Einweihung der neuen Leichtathletikbahn der

Deutschen Schule Punta Arenas wurde am Mittwoch, 14. Mai, gefeiert. An der Veranstaltung nahmen Mitglieder des Deutschen Schulvereins, der Schulleitung, des Elternzentrums, des Schülerzentrums und der Klassen von der Vorstufe bis zur vierten Klasse teil.

Das Bauprojekt nahm während der Pandemie Gestalt an, wobei der erste Schritt die Installation eines Kunstrasenplatzes war, gefolgt von einem langen Prozess der Wiederverwendung einer Kunststoffbahn. Die neue Laufbahn wurde speziell für die Schüler konzipiert, um verschiedene Leichtathletikdisziplinen zu trainieren.

Am Tag der Einweihung: Victoria Muñoz, Centro de Estudiantes, Carolina Calderón, Schulleiterin, und Carla Garbarino, Sociedad Escolar Alemana

Darüber hinaus verfügt sie über ein modernes LED-Beleuchtungssystem, das es ermöglicht, die Trainingszeiten in einer Region, in der es im Winter früh dunkel wird, zu verlängern. Schulleiterin Carolina Calderón wies darauf hin, dass das Projekt im vergangenen Jahr begonnen wurde, als der Auftragnehmer, der die Ausschreibung für das öffentliche Stadion von Punta Arenas gewonnen hatte, den Belag entsorgen musste. Die Schule entschied, dass der Gummi-Belag erhalten bleiben soll und nutzte ihn für eine andere 200 Meter lange Laufbahn. Die Schule bietet fast alle Sportarten an, und mit dieser neuen Leichtathletikbahn erfüllt sich der Traum, dass alle Sportarten in einer modernen Infrastruktur ausgeübt werden können.

Fotos und Quelle: DS Punta Arenas