15 Jahre Kooperation zwischen Deutschem Krebsforschungsinstitut und Heidelberg Center

Das Heidelberg Center Lateinamerika feierte am 23. April 15 Jahre Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen Krebsforschungsinstituts (DKFZ) und dem Heidelberg Center im Rahmen des DAAD-Projekts «Centre of Excellence in Research and Teaching». Es fand an diesem Tag der «Hybrid Workshop on Radioresistance from an experimental/preclinical point of view» » des DKFZ statt. Die akademische Leiterin Inés Recio bgrüßte die Gäste und per Video wurde Prorektor für Internationales und Diversität der Universität Heidelberg Marc-Philipp Weller dazugeschaltet.