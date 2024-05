El alemán y chileno Sebastian Watzek sobre su adopción

«Un viajero entre mundos»

Pfarrer Sebastian Watzek Alt-Katholische Gemeinde Kempten

Sebastian Watzek es un antiguo sacerdote católico de Nuremberg y Würzburg. Fue abandonado de bebé en Santiago y, tras dos años y cuarto en la Casa Nacional del Niño, fue adoptado por una familia alemana. En la entrevista de Cóndor, Sebastián Watzek habla de su particular destino de adopción y de su vinculación a ambos países, Chile y Alemania.

¿Qué sabe de su vida antes de la adopción?

Me encontraron en diciembre de 1978 siendo un recién nacido de pocos días frente a un colegio en la calle Warren Smith junto a Avenida Apoquindo en Las Condes. De ahí me llevaron a la Casa Nacional del Niño del Sename, Servicio Nacional de Menores, donde me cuidaron hasta los dos años y cuarto.

¿Cuáles son sus primeros recuerdos?

No recuerdo mucho del tiempo en el orfanato, o más bien primero en la sala de lactantes y luego con una cuidadora de niños. Más bien se trata de sentimientos negativos, sensaciones físicas e imágenes.

¿Cuándo se reunió con su familia en Alemania? ¿Dónde creció?

Mi familia adoptiva me acogió en Coburg, en la Alta Franconia (Baviera), cuando tenía dos años y cuarto. Allí crecí y fui a la escuela. Algunas familias de Coburgo también adoptaron huérfanos chilenos antes o después que a mí. Gracias a mi historia -llegué a Alemania con sólo tres palabras de español- pude familiarizarme rápidamente con Alemania y adaptarme al país, a la gente, a mi nuevo entorno y a la cultura.

¿Cómo es hoy la relación con su familia adoptiva?

La relación es buena y relativamente estable. Con altibajos, como con otras familias. Cuando se trata de adopción, es importante que un niño traumatizado sea adoptado con sus heridas y también con su familia biológica. Siempre están implicados de alguna manera. Según mi experiencia y la de muchos otros adoptados que conozco, no es cierto que todo sea bueno y se acabe con la adopción. Eso no corresponde en absoluto a la realidad.

¿Cómo decidió hacerse sacerdote?

Conocí a los jesuitas, la Compañía de Jesús, en undécimo curso. Simplemente me fascinó y me atrajo en aquel momento.

¿Cómo fue su trayectoria profesional?

Después de la escuela, pasé dos años en el seminario de Bamberg y luego entré en el noviciado de la Compañía de Jesús en 2000. Pasé por la formación religiosa habitual, con escalas en Núremberg (noviciado), Múnich (estudios de filosofía), Chile (Hogar de Cristo), Berlín (capellanía escolar en el Canisius College), Roma (estudios de teología), Gotinga (capellanía). Luego vino un tiempo muerto, al final del cual decidí unirme a la Iglesia Católica Antigua. Una de las razones es que en esta pequeña Iglesia católica liberal ya se han realizado muchas cosas que todavía se discuten y negocian en la Iglesia católica romana. Entonces era vicario en Berlín y más tarde sacerdote en Kempten y ahora en Nuremberg y Würzburg.

Usted trabajó en Chile durante más de dos años. ¿Cómo fue ese tiempo para usted? ¿Qué significó para usted?

Para mí era importante haber adquirido de antemano la doble nacionalidad: chilena de nacimiento y alemana por adopción. En Chile trabajé en el Hogar de Cristo de Concepción y en Santiago en el área de las hospederías. Mi trabajo en el equipo de la pastoral era entrar en contacto con la gente y apoyar pastoralmente a los equipos. Estas experiencias en el Hogar de Cristo y, por supuesto, conocer mi país de origen, tuvieron una influencia decisiva en mí. Desde entonces, me siento más «completo».

Usted tiene ambas nacionalidades. ¿Se identifica con ambas de la misma manera?

Soy chileno y soy alemán y de alguna manera no. En un país destaca mi acento alemán, en el otro mi apariencia. De mi origen chileno e indígena me viene el entusiasmo por la vida, el amor por los juegos de palabras, algo melancólico, el amor por el mar. De mi origen y educación alemana, he adquirido algunas «virtudes» alemanas. Un viajero entre mundos. Y un constructor de puentes. Siempre que puedo y cuando puedo, intento conectar Chile y Alemania. Aunque sólo sea la oportunidad de llevar a amigos alemanes a las fiestas patrias, como en Berlín, donde viví y donde los chilenos las celebraban tradicionalmente.

¿Qué le ha marcado especialmente?

Mi estancia en la Casa Nacional del Niño/orfanato me marcó especialmente. Es decir, los dos primeros años de mi vida.

¿Qué significa para usted el tema de la adopción y el hecho de tener padres chilenos a los que nunca conoció y haber crecido en Alemania?

Lo importante para mí de la adopción es que se centra en el niño y no en la familia adoptiva o en los padres adoptivos.

A diferencia de otros adoptados a los que no se les dijo la verdad, yo tenía claro que era adoptado. En general, es importante que al niño adoptado se le diga lo antes posible y que tenga la oportunidad de buscar sus raíces y ponerse en contacto con su familia biológica si lo desea. Si nada de esto es así, es mejor abstenerse de adoptar.

Las preguntas fueron formuladas por Silvia Kählert.