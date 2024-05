Zum 125. Geburtstag von Friedrich August von Hayek

«Verfechter freier Märkte und begrenzter staatlicher Intervention»

Zur Person Karin Jürgensen ist seit sechs Jahren Dekanin der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universidad de los Andes in Santiago. foto: Privat

Der liberale Ökonom und Kosmopolit Friedrich August von Hayek war ein Vordenker in Zeiten des wirtschaftlichen und politischen Umbruchs. Karin Jürgensen spricht im Cóndor-Interview über sein Werk und seine Wirkung bis heute.

Inwiefern ist die Wirtschaftstheorie von Friedrich August von Hayek noch aktuell?

Die Ideen von Friedrich August von Hayek bleiben in zeitgenössischen Diskussionen über Wirtschaft, Politik und Gesellschaft relevant und liefern Einblicke in die Funktionsweise von Märkten, die Bedeutung individueller Freiheit und die Fallstricke zentralisierter Planung.

Der gebürtige Wiener August Friedrich von Hayek (1899-1992) war neben Ludwig von Mises einer der bedeutendsten Vertreter der Österreichischen Schule der Nationalökonomie. Für sein umfangreiches Werk erhielt er viele Auszeichnungen aus der ganzen Welt, darunter 1974 den Wirtschaftsnobelpreis.

Foto: CC BY-SA 3.0

Ein zentrales Element seines Denkens ist die individuelle Freiheit: Von Hayek unterstrich die Bedeutung individueller Freiheit und die Gefahren zentralisierter Planung. Seine Schriften über den Schutz individueller Rechte beeinflussen weiterhin Diskussionen über den angemessenen Umfang staatlicher Macht, insbesondere in Bereichen wie Bürgerrechte, Datenschutz und Rechtsstaatlichkeit im digitalen Zeitalter.

Eine weitere seiner einflussreichsten Ideen ist das Wissensproblem, das besagt, dass zentrale Planer nicht über die notwendigen Informationen verfügen, um Ressourcen effizient zuzuweisen, da Informationen unter den Individuen verteilt sind. Dieses Konzept ist besonders relevant in Diskussionen über die Effizienz bürokratischer Organisationen und die Vorteile dezentraler Entscheidungsfindung.

Folglich war von Hayek ein entschiedener Verfechter freier Märkte und einer begrenzten staatlichen Intervention in wirtschaftliche Angelegenheiten. Seine Arbeit betonte die Bedeutung von Preisen als Informationsträger und die Überlegenheit von Marktprozessen bei der effizienten Zuteilung von Ressourcen. In der heutigen globalisierten Wirtschaft greifen Debatten über den Umfang staatlicher Regulierung, Handelspolitik und Marktwettbewerb oft auf von Hayeks Ideen zurück.

Worin besteht die Stärke eines marktwirtschaftlichen Modells?

Die Stärke eines marktwirtschaftlichen Modells liegt in der Information, die durch Preise vermittelt wird, sowie in der Freiheit von Individuen und Unternehmen, um Entscheidungen auf der Grundlage dieser Preisinformationen zu treffen.

Im Gegensatz zur zentralen Planung, bei der Informationen in den Händen weniger Entscheidungsträger konzentriert sind, aggregieren Märkte das verteilte Wissen unzähliger Akteure, was zu effizienteren Ergebnissen führt.

Preise vermitteln wichtige Informationen über Knappheit, Nachfrage und Opportunitätskosten. In einem freien Markt spiegeln Änderungen der Preise Veränderungen von Angebot und Nachfrage wider und leiten Produzenten und Verbraucher bei ihren Entscheidungen. Von Hayek war der Ansicht, dass Versuche, eine Wirtschaft zentral zu planen, zwangsläufig scheitern würden, da Planer nicht über das umfassende Wissen über lokale Bedingungen und individuelle Präferenzen verfügen, das Preise bereitstellen.

Von Hayek betonte auch die Rolle des Wettbewerbs bei der Stimulierung von Innovation und Produktivität. In einem wettbewerbsorientierten Marktumfeld sind Unternehmen darauf angewiesen, ihre Produkte und Prozesse zu verbessern, um Kunden anzulocken und Gewinne zu steigern. Dieser Innovationsantrieb führt langfristig zu wirtschaftlichem Wachstum und einem höheren Lebensstandard.

Was zieht der Ökonom in einem seiner Hauptwerke «Der Weg zur Knechtschaft» für Schlüsse hinsichtlich von Sozialismus und Marktwirtschaft?

Von Hayek ist der Ansicht, dass eine stärkere marktorientierte Wirtschaft für alle mehr Wohlstand schafft, weil sie eine effiziente Ressourcenallokation durch dezentrale Entscheidungsfindung auf der Grundlage von Preissignalen ermöglicht.

Im Gegensatz dazu, scheitert Sozialismus zwangsläufig, weil er unter dem «Wissensproblem» leidet – zentrale Planer können nicht effektiv alle verteilten Informationen sammeln und verarbeiten, die für optimale wirtschaftliche Entscheidungen erforderlich sind.

Deutschland hat seinen wirtschaftlichen Aufstieg nach dem Zweiten Weltkrieg der sozialen Marktwirtschaft zu verdanken. Im Laufe der Jahrzehnte hat der Anteil des Staates am Wirtschaftsgeschehen zugenommen, die Staatsquote liegt aktuell knapp unter 50 Prozent. Was würde Von Hayek zu dieser Entwicklung sagen? Wie ist es in Chile?

In Chile ist das staatliche Engagement in der Wirtschaft im Vergleich zu Deutschland begrenzter, wobei der Staat 27 Prozent des Bruttoinlandsprodukts des Landes ausgibt. So wie Deutschland nach dem Krieg führte Chile in den 1980er Jahren marktorientierte Reformen durch. Allerdings hat es sich allmählich zu einer mehr zentral gesteuerten Gesellschaft entwickelt.

Von Hayek würde wahrscheinlich Bedenken über die zunehmende Rolle des Staates in der Wirtschaft äußern, da dies den Wettbewerb, die Innovation und das Unternehmertum behindern und letztendlich den Wohlstand beeinträchtigen könnte.

Vergleicht man die Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts von Deutschland und Chile über die 35 Jahre nach 1985, so wuchs Chile im Durchschnitt jedes Jahr doppelt so stark wie Deutschland. In einem Land wie Chile ist das Wirtschaftswachstum von entscheidender Bedeutung für soziale Mobilität und die Bekämpfung von Armut.

Beim Klimaschutz wird häufig gefordert, die Politiker sollten mehr auf Spezialisten und Wissenschaftler hören. Von Hayek sah die Rolle von Spezialisten kritisch. Warum?

Von Hayek erkannte die Fachkenntnisse von Spezialisten an, warnte jedoch davor, ihnen uneingeschränkte Autorität zu verleihen, da dies zu einer Konzentration von Macht führen und die individuelle Autonomie untergraben könnte. Er argumentierte, dass keine einzelne Person oder Gruppe alle relevanten Informationen besitzen könne, die für optimale Entscheidungen in komplexen Systemen wie Wirtschaften oder Gesellschaften erforderlich seien.

Allerdings erkannte er auch an, dass bestimmte öffentliche Güter, wie die Verteidigung, nicht effizient allein durch Marktinstrumente bereitgestellt werden können, da sie über individuelle Präferenzen hinausgehen und nicht auf diejenigen beschränkt werden können, die bereit sind, dafür zu bezahlen.

Die Umwelt und die Stabilität des Klimas können ebenfalls als öffentliche Güter betrachtet werden. Daher würden Umweltschutz und Bemühungen zur Eindämmung des Klimawandels eine zentralisierte Entscheidungsfindung und kollektives Handeln erfordern.

Maßnahmen zur Förderung des Umweltbewusstseins, zur Erhaltung natürlicher Ressourcen und zur Verringerung des Klimawandels können auch erfolgreich sein, indem Anreize für Haushalte und Unternehmen geschaffen werden, zum Beispiel ihren CO2-Fußabdruck zu minimieren oder Abfall und Treibhausgasemissionen zu reduzieren. In einigen Ländern wird die Müllabfuhr nach Kubikmetern berechnet; daher reagieren Haushalte auf diesen Preismechanismus, indem sie den von ihnen produzierten Abfall minimieren. Ebenso erheben einige Länder Steuern auf Treibhausgasemissionen, was Unternehmen dazu veranlasst, Wege zur Reduzierung der Emissionen zu finden – und dabei gleichzeitig versuchen, weiter produktiv zu bleiben. Während politische Maßnahmen von Gesetzgebern beschlossen werden, können Marktmechanismen Anreize geben, dass Einzelpersonen und Unternehmen Entscheidungen treffen und ihre Verhaltensweisen ändern..

Die Fragen stellte Silvia Kählert.