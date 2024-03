Jens Petersen Sommerspiele in Killahue 

Von Javier Vernier

Zwischen dem 9. und 11. Februar haben sich rund 50 Vertreter und Gäste der insgesamt fünf Burschenschaften und drei Mädchenschaften in Chile, aus Santiago, Concepción, Valparaíso und Valdivia getroffen, um an den dritten Jens Petersen-Sommerspielen in Killahue, Ñuble, teilzunehmen. Die Mitglieder der vier Mannschaften traten in Wettbewerben wie Kajak, Volleyball, Seilziehen, Fußball, Wasserspiele gegeneinander an. Die Sommerspiele bieten aufgrund der Abgeschiedenheit in der unberührten Natur einen idealen Rahmen für das Kennenlernen befreundeter Institutionen und das Schließen neuer Freundschaften.