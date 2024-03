Frischer Wind weht im DAV Valparaíso

Von Sabine Sauer

Anlässlich der Jubiläumsfeier am 27. Januar wurde das neue Format der «Mitteilungen» vorgestellt. Junge Mitglieder des Deutschen Ausflugvereins Valparaíso (DAV) sind auf die Idee gekommen, wieder eine Zeitschrift ins Leben zu rufen.

Ende letzten Jahre unterbreitete Heidi Heitmann in Vertretung einer Gruppe junger Mitglieder dem Vorstand eine neue Idee. Beim Durchsuchen alter Dokumente stießen sie auf das erste Informationsblatt des DAV Valparaíso, die sogenannten «Mitteilungen», die ab 1919 erschienen. Dieses Informationsblatt wurde später in «Revista Andina» umbenannt und wird derzeit in Santiago herausgegeben.

Mit ihrer ansteckenden Heiterkeit und Begeisterung erzählte Heidi von der Mühe, die sie mit den alten Unterlagen, Fotos und Berichten – teils mündlich, teils schriftlich – hatten, von der Arbeit, bei der jeder von ihnen nach bestem Wissen und Gewissen eine Rolle spielte. So entstand die neue Version, erst einmal provisorisch auch «Mitteilungen» genannt, in digitalem Format, das es erlaubt, zu allen Mitgliedern und Freunden in ganz Chile und sogar in der ganzen Welt zu gelangen.

Zu den Mitarbeitern gehörten: Catalina Hörr, Alejandra Arriagada, Javier García und Simón Olfos. Catalina Hörr erzählte aus dem Leben ihres Vaters Felipe Hörr, ehemaliger Bergsteiger und Historiker, dem diese erste Ausgabe gewidmet war – es war ein bewegender Moment. Danach wurde die Zeitschrift im ISSU-Format auf die Leinwand projiziert und erntete viel Beifall..

Die neue Zeitschrift «Mitteilungen» ist zu lesen unter dem Link:

Nuevos Aires en DAV Valparaíso

Por Carla Calvanesse

A fines del año pasado, un grupo de socios jóvenes integrado por Heidi Heitmann, Catalina Hörr, Alejandra Arriagada, Simón Olfos y Javier García, planteó con mucho entusiasmo al directorio una idea. Mientras hurgaban entre viejos archivos y documentos, se encontraron con el primer boletín informativo «Mitteilungen», creado por DAV Valparaíso en 1919. Aquel boletín había cedido su lugar a la «Revista Andina» que ahora se edita en Santiago. Así fue como se propusieron retomar el proyecto de una revista a nivel local. Reiniciaron así su misión de comunicar y compartir los anhelos, planes, aventuras y logros de nuestra comunidad y de quienes nos antecedieron.

El 27 de enero 2024, con nuevos bríos, pero con la misma pasión de siempre, en manos de ese grupo de socios, se lanzó la Revista en su nuevo formato digital que nos permitirá llegar a nuestros socios y amigos sin límites de tiempo ni distancia.

El lanzamiento de este hermoso proyecto, resultado de tanta investigación, recopilación y creación, con mucho ahínco y tenacidad, ahora en su formato digital, merecía celebrarse en grande. Y qué mejor momento que el Aniversario 115 del Deutscher Ausflugverein Valparaíso.

Heidi Heitmann, en representación del grupo editor, con su contagiosa jovialidad, presentó la Revista nueva, y se ganó muchos aplausos. Luego se le unió el resto del equipo editor, quienes son Catalina Hörr, Alejandra Arriagada, Javier García y Simón Olfos. Catalina leyó un sentido homenaje a su padre Felipe Hörr, montañista e historiador insigne del club, a quien estaba dedicada esta primera edición con su título provisorio «Mitteilungen». Hubo muchos aplausos.