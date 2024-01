Weihnachtskonzert der Acchal 

Das große Weihnachtskonzert für die deutsche Gemeinschaft fand dieses Jahr am 3. Dezember in der Kirche Parroquia Nuestra Señora del Rosario in Las Condes statt. Es sangen die Chöre der Agrupación coral chileno-alemana (Acchal), dirigiert von den Chorleitern Matthäus Kubli, Marion Schmidt-Hebbel, Karin Friedli, Irene Doggenweiler und Jorge Pérez. Ein weiteres Konzert gab die Acchal am 2. Dezember in der Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes in Puente Alto.