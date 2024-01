Abiturfeier in der Residenz der deutschen Botschafterin

34 Schülerinnen und Schüler machten dieses Jahr ihr Abitur an der Deutschen Schule Santiago. Die deutsche Botschafterin Irmgard Maria Fellner lud zur Abiturfeier am 16. November in ihre Residenz in Las Condes ein.

Fotos: privat

Klasse IV-F: José Tomás García (untere Reihe), Patrick Haag, Rafael Behnke und Cristóbal Stehr; Hannah Francke (obere Reihe), Martina Kindermann, Valentina Koch, Johannes Mieske, Annika Meyer, Theo Lau, Mathias Hoppe, Botschafterin Irmgard Maria Fellner, Sebastian Müschen, Matías Frederick, Laura Krämer und Diego Helms

Klasse IV-G: Andrés Esteva (hintere Reihe, von links), Daniel Frédéric, Schulleiter Fritz Helms, Felipe Ramírez, Ben Grodeke, Sebastian Mex, Catalina Maturana, Amalia Schwaner, Laura Müller, Antonia Vlastelica, Lucas Krämer und Anna Bruchfeld; Vivien Wysujack (mittlere Reihe), Lehrerin an der DS Santiago, Sofia Wilhelm, Maida Wenz, Ainara Höfele, Andrea Piwonka und Tamara Sánchez; Martin Weiner (vordere Reihe, knieend), Albert Mohr und Mikaela Berkhoff