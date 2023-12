Höhepunkte aus der Arbeit der Kammer

Wirtschaft und AHK Chile

150 Teilnehmer kamen dieses Jahr zum Deutsch-Chilenischen Bergbau- und Rohstoffforum in Berlin. Ein Fortschritt für die Ausbildung von jungen Frauen und Männern bedeutete die Zertifizierung der Berufsschule Lichan und ein Plus für die Bildung die Initiativen des Unternehmens Aurubis in der Region O‘Higgins, die seit vier Jahren über die AHK laufen.

Die vom Kompetenzzentrum Bergbau und Rohstoffe der AHK Chile mit Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz und des chilenischen Bergbauministeriums organisierte Veranstaltung findet seit 2013 jährlich abwechselnd in Chile und Deutschland statt. Das Forum war am 15. September 2023 gleichzeitig der perfekte Abschluss einer chilenischen Bergbaudelegation nach Deutschland zum Aufbau neuer Netzwerke für die Kooperation in dieser Branche. Das Team des Kompetenzzentrums der AHK organisierte sowohl das Forum als auch die Delegation im Rahmen der Feierlichkeiten zum zehnjährigen Bestehen der Bergbaukooperation, die Anfang 2023 anlässlich des offiziellen Besuchs von Bundeskanzler Olaf Scholz in Santiago um den Aspekt der Kreislaufwirtschaft vertieft wurde.

Im Rahmen der Projekte der AHK Chile im Bereich der dualen Berufsausbildung wurde im April dieses Jahres das Liceo Industrial Bicentenario Chileno-Alemán (Lichan) zertifiziert. Die erste Generation junger Absolventen erhielt im April die Nachweise, welche die deutsche Qualität ihrer dualen technischen Ausbildung belegen. Die Ausbildungsbetriebe und die Mentoren, die die Auszubildenden beim praktischen Part an den Lehrstellen begleiten, wurden ebenfalls zertifiziert.

Das Ausbildungszentrum Siglo XXI in Pichidegua war der Vorreiter des jüngsten Projekts im Rahmen der sozialen Engagement-Strategie «Together we care» des deutschen Unternehmens Aurubis, das über die AHK Chile seit vier Jahren Bildungsinitiativen in der Region O‘Higgins durchführt. Im März 2024 wird die zweite ergänzende Digitalisierungsinitiative in ländlichen Schulen der Umgebung, die im September 2022 im Bildungszentrum Siglo XXI in Pichidegua begonnen wurde, zu Ende gehen. Inzwischen haben mehr als 180 Kinder vom Vorkindergarten bis zur 8. Klasse ein didaktisches Umwelterziehungsprogramm erhalten. Als Abschlussaktion arbeiten sie an etwas ganz Besonderem: Die Schüler der 5. bis 8. Klasse pflanzen einen schnell wachsenden Naturwald auf dem Schulgelände.

Foto: AHK Chile