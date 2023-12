Alumni-Treffen in Hamburg

«Insalco öffnet Türen zu einem internationalen Arbeitsplatz»

Das Alumni-Netzwerk des Instituto Superior Alemán de Comercio für Europa und der chilenische Konsul Antonio Correa Olbrich luden am 4. November in die Räumlichkeiten des Konsulats in Hamburg ein. Die Vorstandsmitglieder Marina Demangel und Eric Daube organisierten den Abend, zu dem rund 30 ehemalige Insalco-Absolventen kamen. Einige arbeiten in Hamburg, der größte Teil reiste aber aus verschiedenen Städten Deutschlands oder aus Dänemark, den Niederlanden, der Schweiz und Polen an. Die Alumni aus unterschiedlichen Jahrgängen und Ausbildungsgängen des Insalco tauschten sich über ihre beruflichen Wege und Möglichkeiten aus. In einem waren sich alle einig: «Das Insalco hat uns die Türen zu einem internationalen Arbeitsplatz geöffnet.»

Fotos: Silvia Kählert