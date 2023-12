Zweites Chortreffen Primaveras Corales in Villarrica 2023

Zum zweiten Mal hat sich die Stadt Villarrica herausgeputzt, um die Teilnehmer des Festivals Primaveras Corales zu empfangen: Neun Chöre präsentierten ihre Stücke am 2., 3. und 4. November in der Kathedrale und im Kulturzentrum von Villarrica. Zu den Chören gehörten der Coro E`Boca und der Coro Singkreis Arturo Junge, die aus Santiago angereist waren. Zu ihnen gesellten sich Chöre aus Temuco und Villarrica, die alle ein sehr gutes Niveau aufwiesen und vom Publikum begeistert beklatscht wurden. Darüber hinaus nahmen einige Gastchöre an Konzerten in den Orten Ñancul und Lican-Ray sowie im Centro de Detención Preventiva und im Stadtteil Segunda Faja-Los Volcanes teil. Die Organisation des Chorfestivals lag in den Händen der Gemeinde Villarrica und wurde von der Asociación Latinoamericana de Canto Coral und dem Deutsch-Chilenischen Bund unterstützt. Es waren drei Tage mit viel Gesang, Geselligkeit und Erholung, denn neben den Aufführungen wurden auch Wanderungen in der Umgebung organisiert.

Fotos: privat