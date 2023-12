Neues auf dem Plattenmarkt

Johann Sebastian Bach: Die Cello-Suiten

Pablo de Naverán (Cello)

Claves, 3 CDs

Erscheint am 15. Dezember 2023.

Der Spanier Pablo de Naverán (1975) erhielt an renommierten internationalen Wettbewerben verschiedene Auszeichnungen. Er spezialisierte sich auf Kammermusik und tritt regelmäßig in großen Konzertsälen verschiedener Kontinente auf. Mit 27 trat er eine Professur für Cello und Kammermusik an der International Menuhin Academy in der Schweiz an, die er bis heute zusammen mit einem Lehrstuhl am Konservatorium von Badajoz innehat.