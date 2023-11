Notiz über neue Einrichtungen an der Deutschen Schule Concepción

Spezialausgabe 135 Jahre DSC

Im Laufe der Zeit steigen natürlich die Anforderungen um, eine bestmögliche Entwicklung der Schüler zu gewährleisten. Aus diesem Grund ist die Deutsche Schule Concepción bestrebt, ihren jungen Schülern stets den bestmöglichen Service zu bieten und die Infrastruktur ist ein wichtiger Bestandteil davon.

In den 135 Jahren ihres Bestehens haben sich die Einrichtungen der Schule sehr verändert, angefangen bei einem kompletten Standortwechsel von Castellón Nr. 69 im Zentrum von Concepción zum heutigen Standort am Camino El Venado 1075 in der Gemeinde San Pedro de la Paz.

Obwohl die Schule über einen modernen Gebäudekomplex verfügt, arbeitet sie ständig daran, ihre Einrichtungen weiter zu verbessern. So hat sie im letzten Jahr einige sehr wichtige Anlagen renoviert und gebaut, die zum Herzstück der Schule gehören.

Spielplatz

Der Spielplatz ist ein wichtiger Bestandteil jeder Schule. Deshalb hat die Schule im Jahr 2022 einen kompletten Spielplatz für alle Altersgruppen eingerichtet, von klassischen Holzspielen und einem riesigen Schachspiel bis hin zu einem großen Klettergerüst aus Seilen und einer Kalistena-Station. All dies ist mit einem modernen, stoßhemmenden Bodenbelag versehen, der die Schüler vor Stürzen und Schmutzflecken schützt und zur Sauberkeit der Gebäude beiträgt.

Kleines Stadion

Das Projekt für einen neuen Fußballplatz war schon seit vielen Jahren geplant, auch am Standort Castellón, so dass die Verwirklichung im Jahr 2023 ein großer Meilenstein für die Schule war. Neben einem Kunstrasen-Fußballplatz, der in Form von bis zu 4 Minispielfeldern genutzt werden kann, wurde eine moderne Laufbahn aus Rekortan für die verschiedenen Disziplinen der Leichtathletik gebaut. In den übrigen Bereichen des Geländes wurden Basketball- und Volleyballplätze angelegt. Für die Zukunft ist die Installation eines Beleuchtungssystems geplant, das die Nutzung mit und ohne Tageslicht ermöglicht.

Mensa

Die Mensa war schon immer ein Ort, an dem man sich während eines anstrengenden Schultages treffen und entspannen konnte, daher war es eine wichtige Aufgabe, den Raum so zu gestalten, dass er für Auge, Ohr und Geist angenehm ist. Neben einem neuen Betreiber, der für den Verkauf der Speisen zuständig ist, wurden auch visuelle Renovierungsarbeiten durchgeführt, um Szenarien zu schaffen, die von klassischen deutschen Einrichtungen inspiriert sind, und das Mobiliar wurde farbig gestaltet. Was die Lärmbelästigung anbelangt, so wurde an der Installation von Lärmschutzsystemen gearbeitet, die den Aufenthalt für die Benutzer angenehmer machen sollen.

Personalparkplätze

Eine weitere Maßnahme zur Verbesserung und Erleichterung des Arbeitsalltags der Mitarbeiter an der Schule war der Bau eines neuen Personalparkplatzes, der vollständig asphaltiert ist und das Befahren unabhängig von den Wetter- und Bodenverhältnissen erleichtert. Außerdem wird die Oberfläche des kleinen Stadions geschützt, indem weniger Erde und Staubpartikel aufgewirbelt werden, die es beschädigen könnten, was seine Lebensdauer verlängert.

Zukünftige Projekte

Für die Zukunft ist bereits der Bau eines Erweiterungsgebäudes für die Oberstufe geplant, in dem neue, vollständig modernisierte Klassenräume eingerichtet werden sollen, die sich an den neuesten europäischen Bildungsstandards orientieren und mit innovativen Modellen und Grundrissen die Art und Weise des Unterrichts, wie wir ihn kennen, zu verändern versprechen.

Fotos: DS Concepción