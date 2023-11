Musical-Tournee der Epa-Studenten

Eine zweisprachige Version der «Kleinen Meerjungfrau»

Studenten der Escuela Pedagogías en Alemán Universidad de Talca führten das Musical der «Kleinen Meerjungfrau» an mehreren Deutschen Schulen auf. Mit dieser Inszenierung luden die Epa-Studenten Schülerinnen und Schüler dazu ein, das Studium der Pädagogik für Deutsch an der Epa aufzunehmen und zeigten, dass es viel Raum für künstlerische Entfaltung bietet – und nebenbei große berufliche Chancen.

Wie jedes Jahr haben sich wieder Studenten der Escuela Pedagogías en Alemán Universidad de Talca (Epa, ehemals LBI) mit Begeisterung einem Musiktheaterprojekt gewidmet: Daran waren 2023 insgesamt 24 Studenten beteiligt, darunter vier Austauschstudenten aus Deutschland. Geleitet wurde das Projekt von den Musiklehrerinnen Monika von Modoványi, Lula Saitúa und Marion Schmidt-Hebbel, das ab dem zweiten Semester im Rahmen des Unterrichts erarbeitet wurde.

Das Musical «Die kleine Meerjungfrau» wurde vom 2. bis 6. Oktober sowie am 13. Oktober an mehreren Orten aufgeführt: an der Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Talca (Standort Linares) sowie an den Deutschen Schule in Los Ángeles, Valdivia, La Unión, Temuco und Valparaíso.

Das Stück und die Musik stammen von Roland Schimmelpfennig und Hans Christian Andersen. Der Klassiker erfuhr eine freie Adaption und ein Lied haben die Epa-Studenten selbst geschrieben.

Die Geschichte der kleinen Meerjungfrau wurde zweisprachig aufgeführt und musikalisch gestaltet. Die Inszenierung des Ensembles der Sänger und Instrumentalisten der Epa erhielt vom Publikum viel Applaus..

Quelle und Fotos: Epa