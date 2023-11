65 AÑOS BOMBA ALEMANA MÁXIMO Humbser

Spezialausgabe – 65 Jahre «Deutsche Feuerwehrkompanie Máximo Humbser»

«Gut und immer besser dienen»

Direktor Alberto Lama Antola

Erst ein katastrophaler Brand im Jahr 1863 bewegte die Bewohner von Santiago, eine Freiwillige Feuerwehr zu gründen. Bereits 1858 hatten deutsche Einwanderer die Gründung einer solchen angeregt, aber erst 100 Jahre später, am 29. Oktober 1958, war es endlich so weit: Die «Deutsche Feuerwehrkompanie Maximo Humbser» kann dieses Jahr ihr 65-jähriges Dienstjubiläum feiern.

In den Jahren 1851, 1852 und 1856 wurden in den Städten Valparaíso, Valdivia und Ancud bereits deutsche Feuerwehrkompanien gegründet. Die Freiwilligen Feuerwehren erbrachten bald bessere Leistungen als die städtischen oder militärischen Feuerwehren, die bis dahin schon in den wichtigsten Städten existierten und deren Mitglieder dafür bezahlt wurden.

Deutsche Initiative vor 100 Jahren abgelehnt

Hauptmann Andrés Montiel Schlegel Das erste Leiterfahrzeug «Pajarera» der «Deutschen Feuerwehrkompanie Máximo Humbser»

Das neueste Einsatzfahrzeug der Kompanie, Q-15 von der deutschen Firma Magirus aus Ulm, Baujahr 2020

Am 10. April 1958 trafen sich Mitglieder der deutschen Kolonie in Santiago, die über die Feuerwehrgründungen in Valparaíso, Ancud und Valdivia ihrer Landsleute informiert waren und selbst nach dem Vorbild von Valparaíso eine Feuerwehr gründen wollten. Sie ernannten eine Kommission, die aus Carlos Reichhardt, Tulio E. Hempel und Federico Hettich bestand. Nach dem Entwurf der Satzung wandten sie sich an die Behörden und boten die Dienste ihrer Landsleute an, um die Gründung des Vereins genehmigen zu lassen und um finanzielle Unterstützung für die Arbeitsmittel zu bitten. Doch diese gute deutsche Initiative stieß weder bei den Behörden noch bei den Bürgern von Santiago auf Gegenliebe. Sie hielten ihre Stadt aufgrund ihrer modernen Bauten für «nicht brennbar». Das deutsche Projekt wurde verworfen.

Großbrand mit 2.000 Toten gab Impuls

Am 8. Dezember 1863 ereignete sich ein schrecklicher Brand in der Kirche Compañía de Jesús, bei dem mehr als 2.000 Menschen ums Leben kamen, hauptsächlich fromme Frauen, die an der Abschlussfeier des «Marienmonats» teilnahmen. Die ganze Stadt stand unter Trauer Aus den Berichten jener Zeit geht hervor, dass in Santiago fast jede Familie ein Opfer beklagen musste. Daraufhin wurde am 20. Dezember 1863 die Feuerwehr von Santiago mit zunächst vier Kompanien gegründet.

Einige Aufgaben der Feuerwehrleute der Deutschen Feuerwehr: Einsätze bei Großbränden,…

Im Jahr 1914, als die Feuerwehr von Santiago bereits aus zwölf Kompanien bestand, musste die elfte Kompanie aufgrund von administrativen und disziplinarischen Problemen aufgelöst werden. Italiener und Deutsche wollten gerne eine neue Kompanie gründen. Eine Kommission entschied, dass die italienische Gemeinschaft die geforderten Voraussetzungen für die Übernahme des städtischen Dienstes im Eisenbahnviertel, der heutigen Estación Central, erfüllte.

Nach Vorbild Máximo Humbser benannt

Ein dritter Versuch wurde 1958 unternommen, als die Feuerwehr von Santiago ihre Dienste im Bezirk Providencia aufgrund des explosionsartigen Wachstums der Stadt in Richtung Osten verstärkte. Die deutsche und die englische Kolonie wurden aufgefordert, sich an der Gründung von zwei neuen Feuerwehrkompanien zu beteiligen. Beide erfüllten die Anforderungen und die deutsche Kolonie freute sich, dass ihre Kompanie die Nummer 15 erhalten würde. So wurde am 29. Oktober 1958 die «Deutsche Feuerwehrkompanie Máximo Humbser» gegründet. Ihr Name erinnert an den ersten gefallenen Kommandanten der Kompanie, Máximo Humbser Zumarán, der am 22. August 1952 im Dienst ums Leben kam. Der deutschstämmige Máximo Humbser war

das Vorbild für die ersten Feuerwehrleute der 15. Kompanie.

Die 15. Kompanie nahm am 1. Januar 1960 ihren Dienst im Stadtteil Las Condes auf und so wurde sie in der Straße Monroe 6598 untergebracht.

Modernisierung des Konzepts

Aufgrund der örtlichen Entfernung zu den anderen Einheiten des Korps arbeitete die 15. Kompanie von Anfang mit Wasser, zum Löschen, und mit Leitern, zur Rettung von Menschenleben und Hab und Gut. Zu diesem Zweck wurde die Kompanie mit einer Opel-Metz-LF-Pumpe und einem Ford-46-Lavanchy-Leiterwagen ausgestattet.

Im Jahr 1983 erhielt die 15. Kompanie einen modernen Magirus Deutz RW-2 – den einzigen in Chile -, um auf alle Arten von Rettungseinsätzen gerüstet zu sein. Im Jahr zuvor war die Kompanie offiziell aus dem «Fachbereich Wasser» abgezogen worden, sodass sich ihre Arbeit auf Brandeinsätze sowie auf die Rettung bei anderen Notfällen konzentrierte. So wurde die Kompanie in Chile zu einem Vorbild für das hohe Niveau der Ausbildung ihres gesamten Personals, die immer auf dem neuesten Stand ist, ebenso wie für den neuesten Stand der Materialien und Werkzeuge, um alle Herausforderungen auf die beste Weise bewältigen können.

Ausbildung an erster Stelle

Derzeit hat die 15. Deutsche Feuerwehrkompanie ihre Mitglieder in allen Bereichen der Rettung ordnungsgemäß ausgebildet. Darüber hinaus war sie an der Ausbildung vieler Feuerwehrleute im ganzen Land beteiligt. Besonders wichtig ist ihr das Engagement in der Confederación de Compañías Chileno-Alemanas de Bomberos.

…und Bergungsarbeiten von Fahrzeugen nach Unfällen.

In diesem Jahr feiert die Feuerwehrkompanie ihr 65-jähriges Bestehen und ihre Leistungen: Arbeitsgeräte und -methoden, Fahrzeuge sowie Ausbildung – alle auf dem neuesten Stand der Technik beziehungsweise der Kenntnisse, das große Engagement der Mitglieder, der Eintritt von Frauen in den aktiven Dienst und in die Jugendfeuerwehr, Projekte, die auf das Wachstum der Stadt ausgerichtet sind, und viele mehr.

Die 130 Mitglieder sind stets bereit, dem Dienst in der Stadt Santiago und überall sonst, wo sie gebraucht werden, gerecht zu werden. Die Institution wird heute von Superintendent und Mitglied Pablo Cortés De Solminihac geleitet, was seine Kameraden auch zur ständigen Verbesserung motiviert. Es ist eine Dienstverpflichtung mit 65 Jahren Tradition, die im Herzen eines jeden ihrer Mitglieder die Überzeugung wachsen lässt, gut und immer besser zu dienen.

