40 Jahre Divertimento-Chor

Aus Liebe zur Musik

Der Coro Divertimento lädt am 22. Oktober zum Jubiläumskonzert in den Club Manquehue ein.

Ob Krönungsmesse, das Musical Cats oder Choräle – seit 40 Jahren singen die Mitglieder des Divertimento-Chors ein breites Repertoire und bleiben dabei ihren deutsch-chilenischen Wurzeln treu. Hedi Opitz, die Mitgründerin und langjährige Assistentin des Chors, und Marion Schmidt-Hebbel, die aktuelle Chorleiterin, erzählen im Cóndor-Interview über die Entwicklung und Highlights in den vier Jahrzehnten und wie die Kooperation mit anderen Chören neue Möglichkeiten schafft.

Wie kam es zur Gründung des Chors?

Ende des Jahres 1983 forderte Juan Carlos Arancibia, der damalige Musiklehrer an der Deutschen Schule Santiago, Mitglieder der Schulgemeinschaft auf, ein Weihnachtskonzert vorzubereiten. Der Chorgesang fand bei den Sängern, Schülern, Eltern und Lehrern, so viel Anklang, dass sie darum baten, die Chorabende auch während des Jahres beizubehalten. So entstand der Chor vor nun 40 Jahren.

Gibt es ein bestimmtes Repertoire? Hat sich das im Laufe der Zeit verändert?

Wir sangen von Anfang an sowohl deutsche als auch chilenische Lieder. Im Laufe der Zeit kamen dann Lieder auf Englisch und Französisch dazu. Momentan singen wir sogar ein Lied auf Japanisch. Was die Auswahl des Repertoirs betrifft, so singen wir sowohl geistliche wie volkstümliche Musik, in vielen Stilrichtungen.

Gab es bestimmte Veranstaltungen und Konzerte, die besonders wichtig und schön für euch waren?

Einer der Höhepunkte der Chorarbeit war wohl die Aufführung der «Krönungsmesse» von Mozart im Jahre 1996, mit der Begleitung des Jugendorchesters von Beckum-Wahrendorf aus Deutschland, unter der Leitung von Walter Seidel.

Unter der Regie von Juan Carlos führten wir ein paar Jahre vorher die Bauernkantate von Bach auf, mit Solisten aus dem eigenen Chor und der Mitwirkung einiger Lehrer.

Viel Spaß machte uns auch die Teilnahme an verschiedenen Musicals, die von Schülern der Deutschen Schule Santiago, unter der Leitung von Monika von Moldovanyi aufgeführt wurden. Insbesondere das Musical «Cats» behalten wir in reger Erinnerung.

Ein anderes besonderes Konzert fand 2012 statt, in dem wir Choräle von Martin Luther sangen und von dem Ensemble «Barroco Andino» auf ihren typischen Instrumenten begleitet wurden. Zur Aufführung dieses Konzerts wurden wir sogar anlässlich des Reformationstages in den Regierungspalast La Moneda eingeladen.

Wie hat sich die Zusammensetzung der Sänger verändert?

Die Zusammensetzung des Chores hat sich insoweit verändert, als wir jetzt einige Mitglieder haben, die nicht Deutsch sprechen. Die meisten haben jedoch eine deutsche Schule besucht. Auch hat sich die Anzahl der Sänger erheblich vergrößert.

Der Chor Divertimento versteht sich als ein deutsch-chilenischer Chor, dessen Mitglieder durch eine feste Freundschaft und durch ihre Liebe zum Chorgesang verbunden sind.

Wie habt ihr die Pandemie überstanden?

Die Pandemie hat uns ganz neue Erfahrungen gebracht. Da wir unsere Chorarbeit nicht unterbrechen wollten und uns auch der soziale Kontakt sehr wichtig war, hielten wir unsere Proben regelmäßig über Zoom ab. Wir übten mehrere Lieder ein, wobei jeder für sich allein zu Hause eine Aufnahme mit seinem Part machen musste, um diese dann an eine Sammeladresse zu schicken, wo die Einzelaufnahmen professionell vereint wurden. Wir haben recht gelungene Aufnahmen gemacht, auf die wir stolz sein können.

Wie sieht der Chor heute aus? Worauf wird besonders Wert gelegt?

Der Chor hat heute 38 Mitglieder, zum großen Teil älteren Semesters, darunter eine Sängerin, die seit der Gründung des Chores vor 40 Jahren ununterbrochen dabei war. Uns verbinden eine tiefe Freundschaft und ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl.

Besonderen Wert legen wir außerdem auf eine gute Stimme und die Liebe zur Musik, auf Pünktlichkeit und Verantwortungsbewusstsein. Wir erwarten von jedem Sänger, dass er sich seinem Chor ganz und gar zugehörig und verpflichtet fühlt.

Was sind eure zukünftigen Projekte?

Marion Schmidt-Hebbel Dunker leitet seit 2013 Jahre den Divertimento-Chor und ist Mitbegründerin der Acchal, die seit 2014 sechs Chöre der chilenisch-deutschen Gemeinschaft unter der Schirmherrschaft des DCB zusammenführt.

Wir haben vor, die Kontakte zu anderen Chören auszubauen – sowohl innerhalb als auch außerhalb Santiagos. Beispielsweise haben wir zu unserem Jubiläumskonzert einen Chor der japanisch-chilenischen Gemeinschaft in Chile eingeladen. Wir möchten die Begegnungen mit anderen Gemeinschaften erweitern und hoffen, damit neue Erfahrungen zu sammeln und zur Verbreitung der Chorkultur beizutragen.

Mit den Chören von Agrupación Coral Chileno-Alemana (Acchal) führen wir jedes Jahr ein Winter- und ein Weihnachtskonzert auf. Das machen wir nun schon viele Jahre, sodass sich durch das gemeinsame Singen die über hundert Chorsängerinnen und -sänger schon kennen und gerne miteinander arbeiten. Durch diese Vereinigung und die gegenseitige Unterstützung können wir größere Werke, meist mit Orchester, aufführen. Unser Anliegen ist es, das Chorsingen als Teil der deutschen Kultur in Chile lebendig zu erhalten, andererseits auch die Kultur unserer chilenischen Heimat zu pflegen.

Unser größter Wunsch ist, dass der Chor Divertimento und die einmalige Atmosphäre, die den Chor auszeichnet, weitere 40 Jahre erhalten bleibe!

Die Fragen stellte Silvia Kählert.

Chorprobe:

Dienstags von 19 bis 21 Uhr in den Räumlichkeiten des DCB

Wer Interesse hat, den Chor kennenzulernen, wendet sich an:

Hedi Opitz

hediopitz26@gmail.com

Telefon: +569 6657 9224

Marion Schmidt-Hebbel

marion.sh20@gmail.com

Telefon: +569 9159 2157