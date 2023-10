FlixBus – Deutschlands Low-Cost-Reiseunternehmen gibt in Chile Gas

Con una inversión cercana a los 50 mil millones de pesos, Chile se convierte en el país n°42 en integrar la mayor red de movilidad global, que hoy conecta a cientos de millones de personas en Europa, Estados Unidos, Canadá, México, Turquía y Brasil.

Bereits im April berichtete der Cóndor über den geplanten Markteinstieg der deutschen Buslinie FlixBus in Chile. Das Unternehmen gab nun den offiziellen Start der grünen Fernbusse bekannt, die ab dem 5. Oktober zunächst in einer ersten Etappe zwischen Santiago, Viña del Mar, San Antonio und Coquimbo verkehren. In den kommenden Monaten ist die Ausweitung der Routen in der Landesmitte und nach Südchile geplant: Bis Ende 2024 wird das FlixBus-Netz mehr als 1.500 Kilometer in Chile abdecken, mit Haltestellen in rund 20 Städten im Zentrum und Süden des Landes.

Kostengünstig reisen

Das deutsche Unternehmen, das auf vier Kontinenten vertreten ist, verspricht, die Branche landesweit mit wettbewerbsfähigen Preisen und höchsten Sicherheitsstandards zu revolutionieren. FlixBus ist ein Low-Cost-Unternehmen, das in Chile kostengünstige Reisealternativen anbietet. Mit einem System dynamischer Preise werden diejenigen belohnt, die ihre Käufe im voraus planen. So kosten die Tickets von der Hauptstadt zur Region Valparaíso ab 999 Pesos und nach Coquimbo ab 2.990 Pesos.

Der Cóndor fragt nach

Chile ist nach Brasilien das zweite lateinamerikanische Land, in dem FlixBus akltiv ist. Warum wurde es als neuer Partner des weltweiten Netzwerks augewählt?

«Wir wollen in Chile einen Paradigmenwechsel herbeiführen und nicht nur um Fahrgäste konkurrieren. Wir wollen Familien aus dem Auto holen und sie zurück in den Bus bringen, damit die Branche wächst und gleichzeitig die Umweltbelastung reduziert wird, wenn der kollektive Verkehr dem Individualverkehr vorgezogen wird», erklärt Santiago Echeverría, Geschäftsführer von Flixbus Chile.

Neuer Akteur für mehr Wettbewerb

FlixBus will der Branche mehr Dynamik verleihen, den Wettbewerb und die Anwendung bewährter Praktiken in einem Sektor fördern, der heute hohe Eintrittsbarrieren und eine geringe Zahl von Anbietern aufweist. Außerdem soll der Verkehr zwischen den Städten in Chile wiederbelebt werden, der durch die Covid-19-Pandemie, das Wachstum der Autoflotte und vor allem durch den Rückgang des Angebots an Mittel-und Langstreckenbussen um mehr als 40 Prozent erheblich geschrumpft ist, sodass die Preise für Fahrgäste deutlich gestiegen sind.

Wie kann ich Fahrkarten kaufen?

Bei www.flixbus.cl oder:

Santiago, Terminal San Borja und Terminal Pajaritos / Terminal Viña del Mar / San Antonio Terminal Barrancas / Terminal Coquimbo