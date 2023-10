DCB-Ausstellung der Bilder von Elma Klempau

Am 6. September weihte der Deutsch-Chilenische Bund in seinem Veranstaltungssaal eine Ölbilderausstellung von Elma Klempau ein. Der Abend war trotz heftigem Regenwetter sehr gut besucht. Die 100-jährige Künstlerin präsentierte Landschaftsbilder, die sie in den vergangenen vier Jahren gemalt hat. Elma Klempau, die seinerzeit eine herausragende Sportlerin war – 1945 war sie panamerikanische Meisterin im Diskuswurf – hat sich schon in jungen Jahren mit Kunst beschäftigt: Sie ließ sich von Ernst Uthoff als Tänzerin ausbilden und leitete in Valdivia ein erfolgreiches Ballettensemble.

Fotos: Birgit Krumbach