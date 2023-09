Enrique Redlich neues Ehrenmitglied der Burschenschaft Araucania 

Roberto Schlegel (links), der erste Sprecher der Burschenschaft Araucania und, Enrique Redlich

Am 22. August, veranstaltete die Burschenschaft Araucania eine besondere Feier: Der Alte Herr Enrique Redlich wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Enrique Redlich wurde am 28. Juni 1945 in Santiago geboren und ist der Sohn von Helmut Redlich, der ebenfalls Mitglied der Burschenschaft Araucania war. Enrique besuchte von 1951 bis 1962 die Deutsche Schule und begann 1963 sein Studium an der Fakultät für Ingenieurwissenschaften an der Universidad de Chile. Sechs Jahre später erwarb er seinen Titel als Ingeniero Civil con mención en Hidraulica.

Am 12. April 1964 trat er der Verbindung bei und hatte in den Jahren 1966 und 1967 das Amt des Kassenwarts inne. Der engagierte Organisator und Sportler begeisterte die Mitglieder für die damaligen Paukstunden und für die Teilnahme an Ausflügen und Sommertreffen. Auch bei der Veranstaltung der Burschenschaftsfeste und Burschenschaftstreffen hat er mit großem Engagement mitgemacht.

Nach seiner Zeit als aktives Mitglied wurde er am 28. März 1974 Alter Herr der Burschenschaft Araucania. Er nahm auch danach an den verschiedenen Versammlungen teil – bis zum heutigen Tag. Am 22. August, wurde in einer Zeremonie sein Leben in einer Rede von seinem Freund und Verbindungsgenossen, dem Alten Herrn Enrique Loehnert, gewürdigt. Nach einer Rede von Enrique Redlich überreichte Roberto Schlegel ihm die Auszeichnung mit seinem Namen als neues Ehrenmitglied der Araucania.

Die Ehrenmitgliedschaft bedeutet die höchste Anerkennung, die einem Mitglied der Burschenschaft Araucania verliehen werden kann. Die Anerkennung beruht hauptsächlich auf dem Beitrag, die derjenige in der Verbindung und in der deutsch-chilenischen Gemeinschaft geleistet hat. Diese Auszeichnung wird nur an eine begrenzte Anzahl von Personen vergeben.

