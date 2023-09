Die Ergebnisse liegen vor: Beste Empanada 2023 in Santiago und in Valparaíso gekürt

Verkostung in Santiago

Der Wettbewerb um die beste Empanada des Jahres 2023 in Santiago und Valparaíso, organisiert und durchgeführt vom Verband der chilenischen Gastronomie- und Weinkritiker (Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino) und gesponsert von Vino Gato VSPT Wine Group, fand am 26. August statt.

Wie schon seit Jahren Tradition, führte der Verband der chilenischen Gastronomie- und Weinkritiker im Vorfeld der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag eine Bewertung der traditionellen chilenischen Empanadas – mit Fleisch gefüllt und im Ofen gebacken – durch, die in der Hauptstadt angeboten werden. Die Blindverkostung, in diesem Jahr mit der Unterstützung von Vino Gato, Típico Chileno, fand unter hervorragenden Bedingungen im Hotel Plaza San Francisco statt. Hier bewerteten die Experten die Qualität von mehr als 50 Empanadas ohne deren Herkunft zu kennen, die am selben Tag in verschiedenen Stadtteilen Santiagos gekauft worden waren.

In diesem Jahr lag der Schwerpunkt jedoch nicht nur auf dem Großraum Santiago. Mit dem Ziel, diese chilenische Tradition auf das ganze Land auszuweiten, fand der Wettbewerb auch in Valparaíso statt: Eine vierköpfige Expertenjury verkostete hier im Restaurant Circular 10 lokale Empanadas unter denselben Kriterien wie in der Hauptstadt.

Die besten Empanadas in Valparaíso 2023

1ª Sabor de Miguel (Avenida Ecuador 14)

2ª Delicias Express (Urriola 358)

3ª La Campezana (Subida Ecuador 284)

«In diesem Jahr führen wir diesen Wettbewerb zum 20. Mal durch. Deshalb haben wir eine neue Kategorie eingeführt, den Preis „ 20 Jahre – typisch chilenisch“, mit dem wir diejenigen hervorheben wollen, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten mehrfach ausgezeichnet wurden. Außerdem möchten wir nicht nur die Qualität der Empanadas würdigen, sondern auch das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, um an die Verbraucher zu denken, deren Geldbeutel von der Inflation betroffen ist», so Patricio Rojas, Präsident des Verbandes.

Die Empanadas wurden auf einer Skala von 1 bis 7 bewertet, wobei die Qualität der Zutaten – sowohl des Teigs als auch der Füllung – sowie das

Gesamterscheinungsbild jeden Produkts berücksichtigt wurden.

Die besten Empanadas in Santiago 2023

1ª La Temucana (Peñalolén, Av. Quebrada de Macul 7191)

2ª Tentaciones de La Reina (La Reina, Larraín 7924)

3ª Los Gansos (Santiago Centro, Av. Ecuador 4660)

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis: Almacén Bendición / María Elena Plaza Muñoz (San Joaquín, Haendel 2801)

Preis «20 Jahre – typisch chilenisch»: Rosalía (Lo Barnechea, Pastor Fernández 15521)

Die preisgekrönten Empanadas der Hauptstadt

Fotos: CCG

Verkostungskriterien für Fleisch - Ofen-Empanadas Teig: Dünn, weich, einheitlich, leicht krümelig (aber nicht trocken oder beim ersten Biss auseinanderfallend), mit ausreichend (möglichst tierischem) Fett, proportionierten Randumschlägen (nicht grob oder übermäßig dick); gut durchgebacken (goldbraun, nicht verbrannt), keine rohen Stellen. Füllung: Saftige, reichhaltige, ausgewogene Masse aus gutem Rindfleisch, vorzugsweise geschnitten (wobei gutes Rinderhackfleisch minderwertigem, geschnittenem Fleisch vorzuziehen ist) , ohne Nerven und Fettstücke, gewürfelter Zwiebeln (keine frischen oder grünen), gewürzt mit Kreuzkümmel, schwarzem Pfeffer und Chili (Aji de Color) ohne zu scharf zu sein; mit einer ganzen schwarzen Olive pro Empanada (sie kann entkernt sein, sollte aber nicht in Scheiben geschnitten werden), einem Stück hartgekochtem Ei und eventuell Sultaninen; ohne Bindemittel wie Maisstärke oder Zusätzen von Petersilie, Sellerie, Oregano und anderen Gemüsen oder Kräutern. Gesamtbild: Die Empanada muss ein köstliches und unverkennbares Aroma haben, in dem sich die Gerüche von Fleisch, Zwiebeln, Chili, Kreuzkümmel und gebackenem Teig in ausgewogener Weise vereinen. Und einen unwiderstehlichen Geschmack, dank der Qualität, der Harmonie und der perfekten Zubereitung der Zutaten.