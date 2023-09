50 Jahre Militärputsch 

Mit der Bombardierung der Moneda am 11. September 1973 endete eine der stabilsten Demokratien in Lateinamerika: Bis zu diesem Moment beendeten alle chilenischen Präsidenten seit 1932 ihre Regierungszeit außer zweien, die aufgrund einer Krankheit starben.

Es war für Chile, aber auch weltweit ein einschneidendes Ereignis: der blutige Putsch der gesamten chilenischen Streitkräfte am 11. September 1973. Er hatte den Selbstmord des sozialistischen Präsidenten Salvador Allende, das Ende der Demokratie und eine bis zum 11. März 1990 andauernde Militärdiktatur unter Augusto Pinochet zur Folge. Die durch den Kalten Krieg geteilte Welt spiegelte sich in Chile wider – bis heute spaltet der Militärputsch die Meinungen im Land und die Aufarbeitung dauert an.

Präsident Salvador Allende (1908-1973)

Die politischen Auseinandersetzungen polarisierten bereits nach der Wahl Allendes 1970: Die einen – allen voran die US-Regierung – sahen eine Gefahr für die westliche freie Welt durch den Kommunismus. Für die Sozialisten beziehungsweise politisch linksstehenden Kräfte im Westen war die Wahl

Allendes ein Zeichen dafür, dass ein Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus auf friedliche Weise gelingen konnte.

Inflation von 600 Prozent

Nicht zu übersehen war im September 1973, dass Allende zusehends die Kontrolle sowohl in wirtschaftlicher als auch politischer Hinsicht im Land verlor. Es war ihm nicht gelungen, die Konflikte in Chile zu lösen. Innerhalb und außerhalb der Unidad Popular, des Wahlbündnisses von Sozialisten, Kommunisten und einiger kleiner Linksparteien, musste er zwischen gemäßigten Kräften und den Befürwortern einer bewaffneten Revolution vermitteln. Gleichzeitig war es für ihn kaum möglich, gegen die oppositionelle Mehrheit im Kongress zu regieren. Die Radikalisierung der innenpolitischen Auseinandersetzungen führte zu einer Eskalation der politischen Gewalt.

Es bildeten sich Warteschlangen aufgrund der Lebensmittelknappheit (im Jahr 1972).

Allendes Regierung hatte privates Kapital der Industrie, der Landwirtschaft und des Finanzsektors entschädigungslos enteignet und damit das Vertrauen der nationalen und internationalen Investoren verloren. Die USA verhängten ein Handelsembargo und veranlassten, dass Auslandskredite gestrichen wurden.

Mit der Notenpresse hatte Allende versucht, den Konsum anzutreiben. Das Resultat war verheerend: eine Inflation, die 1973 auf mehr als 600 Prozent kletterte. Der wochenlange Streik der privaten Transportunternehmen lähmte die Wirtschaft im Land, es gab Versorgungsengpässe, insbesondere fehlte es an Lebensmitteln. Auch die Preiskontrollen, die Verstaatlichung aller Banken und der wichtigen Kupferindustrie hatten den Niedergang nicht aufhalten können. Das Gegenteil war der Fall: Mehr als 200.000 Chilenen hatten das Land verlassen.

Die Mitglieder der Militärjunta: César Mendoza (General Director der Carabineros) und die Oberbefehlshaber des Militärs: José Toribio Merino (Armee), Augusto Pinochet (Heer) und Gustavo Leigh (Luftwaffe)

Die erhoffte Hilfe der Sowjetunion blieb aus. Dagegen gingen die USA gegen die Regierung Allendes auch politisch vor. Dokumente, die 2010 dem Museo de la Memoria ausgehändigt wurden, belegen, dass der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger Pläne gegen die Allende-Regierung entwickelt hatte. Für eine direkte Beteiligung der USA am Staatsstreich gibt es keine Belege, wohl aber dafür, dass die CIA die Destabilisierung der Regierung Allende förderte, indem der Widerstand gegen ihn und die politische Opposition unterstützt wurden.

Pinochet setzt sich durch

Die schwere Wirtschaftskrise und die umstrittenen politischen Maßnahmen verstärkten die sozialen Unruhen und den Widerstand – vor allem im Militär. Die beiden Oberkommandierenden der Marine und der Luftwaffe, Admiral José Toribio Merino und General Gustavo Leigh, fassten am 8. September den Entschluss zu dem Umsturz.

Merino und Leigh waren sich hinsichtlich der Haltung von Augusto Pinochets gegenüber Allende unsicher. Der chilenische Präsident hatte Pinochet auf den Ratschlag des loyalen General Prats noch im August zum Oberbefehlshaber des Heeres ernannt und hoffte, dass er die traditionelle Nichteinmischung der Armee in die Politik fortsetzen würde. Pinochet stimmte jedoch dem Putsch zu, und so wurde am Vorabend des Staatsstreichs eine Proklamation von General César Mendoza (Director General der Carabineros), Merino und Leigh unterzeichnet.

Der Militärputsch begann in den Morgenstunden des 11. September mit der Rückkehr der chilenischen Marine von einem Manöver mit der U.S.-Navy in den Hafen von Valparaíso. Nach dem Einlaufen der Flotte wurde die Stadt besetzt. Einheiten der Armee besetzten auch Concepción.

Fotos von Opfern der Militärdiktatur im Museo de la Memoria.

In Santiago forderte das Militär Salvador Allende zum bedingungslosen Rücktritt auf. Als er sich weigerte, bombardierten Kampfjets die Moneda, in der sich der Präsident mit seinen Vertrauten aufhielt. Während der Luftangriffe nahm sich Salvador Allende das Leben. Die Streitkräfte unter Pinochets Oberbefehl stürzten die Regierung, die Militärjunta übernahm die Macht und ernannte Augusto Pinochet zu ihrem Vorsitzenden.

Aufarbeitung

Was nun folgte, ist später durch die Rettig- und Valech-Kommission untersucht worden. Die Rettig-Kommission stellte fest, dass die meisten Menschenrechtsverletzungen in den Jahren unmittelbar nach der Machtübernahme Pinochets begangen wurden, viele davon von der chilenischen Geheimpolizei, der DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), von 1973 bis 1977.

Die Armee hatte noch am Tag des Putschs ein Konzentrationslager für politische Gefangene im Estadio Nacional eingerichtet, in dem Anhänger der Unidad Popular festgehalten, gefoltert und ermordet wurden.

Für die 17 Jahre Militärdiktatur ermittelte die Rettig-Kommission mehr als 3.100 politische Morde und 250.000 ins Exil geflohene Chilenen. Historiker schätzen diese Zahlen allerdings als zu niedrig ein und gehen von 3.500 bis 4.500 Ermordeten oder Verschwundenen aus. Nach ihren Berechnungen kam es zu 200.000 Verhaftungen, ungefähr 400.000 Chilenen gingen ins Exil.

Präsident Gabriel Boric hat am 31. August anlässlich des 50. Jahrestags des Militärputschs einen Suchplan für die in der Diktatur Verschleppten angekündigt, den Plan Nacional de Búsqueda de los Detenidos Desaparecidos en Dictadura. Es werden immer noch 1.469 während der Militärdiktatur verschleppte und vermutlich getötete Menschen gesucht. Lediglich 307 Leichname von ermordeten Dissidenten wurden den Angehörigen übergeben.

Deutschland und Chile

Auf die Beziehungen zwischen Chile und Deutschland hatte der Militärputsch vom 11. September 1973 zunächst keine direkten Auswirkungen, ganz im Gegensatz zum gesellschaftlichen Echo. Die Studentenbewegung und die Neue Linke in der Bundesrepublik Deutschland in den 1960-er Jahren trugen dazu bei, dass eine bis heute die Meinung beherrschende andauernde Solidaritätsbewegung mit Allende und seiner Linkskoalition Unidad Popular entstand.

In Deutschland sowie weltweit gab es Proteste gegen den Staatsstreich in der bis dahin stabilsten Demokratie in Lateinamerika. In Santiago flüchteten hunderte Menschen auf das Gelände der deutschen Botschaft. Das Militär drohte, das Gelände zu stürmen.

Das Militär verbrennt nach dem Putsch Bücher, Bilder, Zeitschriften und politische Schriften.

Der Frankfurter Oberbürgermeister Rudi Arndt (SPD) entschied, dass Frankfurt chilenische Flüchtlinge aufnehmen sollte. Es wurden Unterkünfte in Wohnheimen und Deutschkurse vorbereitet. Die Lufthansa ließ chilenische Flüchtlinge kostenlos nach Frankfurt ausfliegen. Piloten und Flugbegleiter erklärten sich bereit, ohne Lohn den Transport der Flüchtlinge zu realisieren. Am 7. Dezember traf das erste Flugzeug in Frankfurt ein. Die Bundesrepublik Deutschland bot mehr als 4.000 Flüchtlingen Asyl.

Die DDR nahm insgesamt circa 2.000 Flüchtlinge auf, verurteilte den Putsch und zog kurz darauf ihren Botschafter in Chile ab. Im Ostberliner Ortsteil Köpenick gibt es bis heute einen nach dem gestürzten Präsidenten benannten Stadtteil, das Salvador-Allende-Viertel.

In Chile ist die Meinung hinsichtlich des Militärputschs weiterhin geteilt. Eine kürzlich veröffentlichte Umfrage der Stiftung Chile21 von der Politikwissenschaftlerin Claudia Heiss, dem ehemaligen Senators Carlos Ominami (exPS) und dem Schriftsteller Patricio Fernández ergab, dass 36 Prozent der Chilenen den Putsch als gerechtfertigt ansehen, für 41 Prozent gibt es keine Rechtfertigung.