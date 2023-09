Rekordzahl von 122 deutschen Schülern kamen nach Chile

DCB-Austausch

So viele deutsche Schülerinnen und Schüler wie noch nie besuchten Chile nach dem DCB-Austausch in Deutschland: Es kamen 122 Austauschschüler zum Gegenbesuch. Für einige stand die «Nordentour» auf dem Programm

(sik) Im Zeitraum von April bis November dieses Jahres verbrachten die 122 Jugendlichen einen Aufenthalt bei einer chilenischen Familie, deren Kinder auf die Deutschen Schulen in San Felipe, Concepción, Santiago, La Serena, La Unión, Los Ángeles, Puerto Montt, Valdivia, Chillán, Puerto Varas oder Frutillar gehen beziehungsweise auf die Sankt Thomas Morus Schule oder die Schule Verbo Divino. Im vergangenen Jahr waren nur 56 Deutsche zum Gegenbesuch nach Chile gekommen.

Die Jugendlichen hatten die Möglichkeit nach dem Familienaufenthalt an einer von zwei Chile-Reisen, an einer «Nordentour», teilzunehmen. Der DCB bot die vom Reisebüro Bravoviajes organisierten Reisen an.

Bei der ersten Fahrt vom 16. bis zum 22. Juli nahmen 38 deutsche Schüler teil. Bei der zweiten Tour vom 15. bis zum 21. August fuhren 20 Jugendliche mit. Dabei wurden sie von Betreuern des DCB und des Reisebüros begleitet.

Die erste Nacht verbrachten sie in Santiago und machten eine City-Tour, die nächsten fünf Nächte waren die Schüler in San Pedro de Atacama, von wo aus sie verschiedene Ausflüge in die Umgebung unternahmen.

Fotos und Quelle: DCB