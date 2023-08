Wer wird «Auslandsdeutsche» des Jahres 2023?

Irmgard (USA)

Sie ist Gründungsmitglied der «Gesellschaft für zeitgenössische amerikanische Literatur in deutscher Sprache» und Herausgeberin der einzigen Zeitschrift für deutschsprachige Gegenwartsliteratur in den USA namens «Trans-Lit2». Nachdem Irmgard als geborene Schlesierin 1963 von Deutschland in die Vereinigten Staaten auswanderte, studierte sie dort Germanistik. Danach war sie über Jahrzehnte als Universitätsdozentin sowie Professorin für deutsche Sprache und Literatur tätig und verfasste in ihrer neuen Heimat selbst Lyrik und Prosa auf Deutsch. Die Sprache Goethes ist in den USA lebendiger als man denkt: Rund 100 deutschsprachige Magazine, Mitteilungsblätter oder Zeitungen erscheinen dort. Über 50 Millionen US-Amerikaner sind deutschstämmig.