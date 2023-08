Die Erlöserkirche – ein Gemeinschaftswerk

Vor 90 Jahren eingeweiht

Die vor 90 Jahren errichtete Erlöserkirche in der Calle Lota 2330

Foto: Archiv Erlöserkirche

Der Bau der Erlöserkirche vor 90 Jahren wurde von einzelnen besonders engagierten Chilenen und Deutschen ermöglicht, aber auch die deutschsprachige Gemeinschaft leistete einen wichtigen Beitrag. So konnte die Gemeinde die Einweihung des Kirchengebäudes in der Calle Lota am 27. August 1933 feiern.

Der Grundstein der Erlöserkirche wurde am 27. November 1932 an einem schönen sonnigen Tag in einer schlichten und feierlichen Zeremonie gelegt, wie Rosmarie Thomsen in ihrem Buch über die Erlöserkirche schreibt. Die Aushubarbeiten begannen Anfang Januar, dann ging es schnell vorwärts mit den nächsten Baumaßnahmen.

Ende April waren die wichtigsten Arbeiten erledigt. Einen Monat vor der Einweihung erhielt Pastor Friedrich Karle ein Telegramm von der Evangelischen Kirche in Deutschland mit einem Glückwunsch an die Gemeinde, einem Segen für den neuen Kirchenbau und 3.000 D-Mark für die Errichtung einer Orgel.

Karle, Schacht, Fonck und Horn

Der große Initiator dieses Baus war neben dem begeisternden Pastor Friedrich Karle der deutsche Konsul von Santiago Dr. Wilhelm Schacht, der nicht nur den Bau angetrieben, sondern auch persönlich finanziell unterstützt und damit diesen überhaupt ermöglicht hat.

Außerdem beteiligte sich die gesamte deutsche Gemeinschaft – ohne konfessionelle Unterschiede – und eine Gruppe von Schweizerstämmigen in Chile durch Spenden und vergünstigte Materialien am Bau.

Eine wichtige Rolle spielte zudem der Architekt Fernando Fonck, der die Pläne zeichnete und sich persönlich um die Bauleitung kümmerte und die Bauarbeiten beaufsichtigte. Mit ihm eng zusammen arbeitete der aus München stammende und in Chile lebende Bildhauer Peter Horn. Der Künstler war für die Innenausstattung der Kirche verantwortlich. Er schuf das große Kreuz mit der Christusfigur, die beiden Kandelaber neben dem Altar, bemalte die Wände und arbeitete an den Bänken. Auch zum Bau gab er Ratschläge. In dieser Zeit war er jeden Tag in der Kirche beschäftigt, um die beeindruckende Christusstatur fertig zu stellen.

Der Vorstand der Gemeinde setzte sich ebenfalls sehr engagiert für die neue Kirche ein. Dieser bestand aus dem Vorsitzenden Dr. Hermann Stölting, Vizepräsidenten Adolf Wagner, Schriftführer Paul Gaedecke, Schatzmeister Johan Petersen und den Vorstandsmitgliedern Ernst Wagner und Robert Wilcke.

«Die Erlöserkirche ist ein Ort, wo über die Jahrzehnte viele, ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen, um Gott nahe zu sein und mit Gott Freude und Leid teilen, lachen und weinen, flehen und hoffen. Sie ist ein Ort, wo Menschen sich in ihrer Ruhe, Schlichtheit, warmem Licht und kleinen liebevollen künstlerischen Details begegnen, zuhören, lernen und aufgrund ihrer ungewöhnlichen Akustik musizieren und Musik genießen. Die Erlöserkirche ist aber auch ein Ort, wo man einfach bei sich und ganz ungestört sein kann.» (Pfarrerin Hanna Schramm)

Einweihung der Kirche

In der Deutschen Zeitung für Chile stand am 26. August 1933 auf der ersten Seite:

«Am 27. August findet um zehn Uhr die feierliche Einweihung der neuen deutsch-evangelischen Kirche in Los Leones statt. Im Hinblick auf die Würde des kirchlichen Weiheaktes wird, um Störungen der Andacht zu vermeiden, um pünktliches Erscheinen gebeten.

Abends versammelt sich die Gemeinde und deren Freunde zu festlichem Zusammensein im Saale des Frohsinns.»

Zu Beginn der Feier sangen die Kinder der Deutschen Schule vor der Kirche die Hymne «Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren». Es fand die symbolische Schlüsselübergabe durch den Vorsitzenden des Vorstands Dr. Hermann Stölting statt, der eine kurze Ansprache hielt und zum Eintreten in das Gebäude einlud.

Als Erste betraten die damaligen Pfarrer den Kirchenraum: Pastor Karle aus Santiago, Pastor Stökl aus Valparaíso, Pastor Klink aus Temuco und Pastor Brien aus Concepción. Anschließend traten die Fahnenträger der verschiedenen Clubs ein und schließlich nahmen die Gläubigen im neuen Gotteshaus Platz. Die Orgel spielte ein Präludium.

Pastor Stökl leitete die Liturgie. Pastor Klink war für die Segnung bei der Einweihung zuständig und die Predigt hielt Pastor Karle. Die Feier wurde begleitet vom Singkreis Los Leones.

Die Deutsche Tageszeitung für Chile informierte, dass das Kirchenschiff 500 Personen fassen konnte und damit das größte lutherische Gotteshaus Chiles sei.

Am 25. August wird Rosmarie Thomsen im DCB einen Vortrag zu ihrem Buch «130 años construyendo sueños: Historia de la comunidad El Redentor» halten und ein Gottesdienst anlässlich des Jubiläums des Kirchenbaus wird am 27. August in der Erlöserkirche gefeiert..

Quelle:

Rosmarie Thomsen: 130 años construyendo sueños: Historia de la comunidad El Redentor