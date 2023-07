Falling Walls Lab 2023 – Ideen, die Mauern einreißen

Edwin Rodríguez mit dem Siegerdiplom

Am 29. Juni hatte jeder der zwölf Finalisten nur drei Minuten Zeit, um einer hochkarätigen Jury aus Wissenschaft und Wirtschaft eine Forschungsarbeit, ein Geschäftsmodell, ein innovatives Projekt oder eine großartige Idee in englischer Sprache zu präsentieren, die positive Auswirkungen auf Wissenschaft und Gesellschaft hat. Der Wettbewerb wird in Chile vom DAAD in Zusammenarbeit mit der Fundación Ciencia Joven, der Pontificia Universidad Católica de Valparaíso und der Bayerischen Repräsentanz für Südamerika mit Unterstützung des Auswärtigen Amts organisiert. Das FWL findet das ganze Jahr über weltweit statt, und jeder Landessieger qualifiziert sich für das Finale in Berlin. Hier wird die Idee erneut präsentiert, diesmal aber im Wettbewerb mit 100 anderen Teilnehmern aus der ganzen Welt.

Siegerprojekt gegen Wasserverschmutzung

Edwin mit seiner Mitarbeiterin Marcela Montoya

Edwin Rodríguez León ist der Kopf hinter dem Siegerprojekt «Breaking the Wall of Water Pollution». «Unser Projekt befasst sich mit dem Problem der Erkennung neuer Schadstoffe, die trotz ihrer Auswirkungen auf die Umwelt nicht geregelt sind und mit Medikamenten, Kosmetika, Düngemitteln und so weiter in Verbindung stehen. Studien haben diese Schadstoffe überall auf der Erde gefunden, sogar mitten im Ozean. Es sind mehr als 10.000 registriert, was im krassen Gegensatz zu den derzeit etwa 40 regulierten Stoffen steht. Die Messung dieser Schadstoffe mit den derzeitigen Technologien ist zu kostspielig; bei einigen liegt der Preis bei 50 Millionen Dollar pro Jahr. Deshalb schlagen wir eine innovative Umweltanalyse vor, mit der man Informationen über viele dieser Schadstoffe zum Wert einer einfachen biologischen Analyse erhält, was die Kosten um 50 Prozent senken würde. Wir entwickeln die Idee derzeit mit drei Personen: Marcela Montoya, die sich um alle Probenahme- und Laborprozesse kümmert, Salvador Ramírez, der die bioinformatische Analyse leitet, und ich selbst kümmere mich um die geschäftlichen Aspekte und ergänze den biologischen und informatischen Teil», erklärt er.

Der 38-Jährige wurde in Talcahuano geboren. An der Universität von Concepción studierte er Technische Informatik und arbeitete an verschiedenen Softwareentwicklungen im Fachbereich Ozeanographie mit. 2014 begann er seine Tätigkeit als Bioinformatik-Ingenieur am neu gegründeten Millennium Institute of Oceanography in Concepción. «2019 machte ich einen Master in Innovation und technologischem Unternehmertum. Ich erkannte, dass die wissenschaftliche Arbeit sehr wertvoll für die Wirtschaft und Gesellschaft ist, und wagte es, mich für den Fonds Startup Ciencia 2022 zu bewerben. Damit gründeten wir Ambiometrics, das Unternehmen, in dem wir die Siegerlösung entwickelten, die wir bei Falling Walls vorgestellt haben.»

Zum Finale nach Berlin

Und so wird Edwin Rodríguez vom 7. bis 9. November Chile beim internationalen Finale in Berlin vertreten. «Ich hoffe, viele Experten aus dem Bereich Umweltschutz zu treffen und Feedback zu unserer Lösung zu erhalten, um uns besser auf die globalen Herausforderungen einzustellen. Ich hoffe auch, Chile, die Region Biobío und unsere Meeresforscher bestmöglich zu vertreten, um zu zeigen, dass wir ‚am Ende der Welt‘ Wissenschaft auf globaler Ebene betreiben. Und ich möchte zeigen, dass die Forscher die Labore verlassen, um echte Probleme mit globalen Auswirkungen zu lösen. Es reicht nicht mehr aus, dass wir Schriften veröffentlichen, sondern wir wollen, dass die Produkte unserer Forschung wirtschaftlich nachhaltig sind und dass staatliche Mittel frei werden, damit sie für diejenigen eingesetzt werden können, die sie am meisten brauchen.»

Was soll die Zukunft bringen?

«Wir hoffen, unsere Technologie bis November weiter zu konsolidieren, um dann Verträge mit Großkunden abzuschließen sowie verschiedene Anwendungsmöglichkeiten zu identifizieren. Wir sind im Gespräch mit der Fischerei, der Forstwirtschaft, der Wasseraufbereitung und Versicherungsunternehmen, aber unsere Vision für die Zukunft geht über dieses spezielle Projekt hinaus. Für uns ist diese Technologie die erste von vielen, von denen wir glauben, dass sie das Potenzial haben, die Welt zu verändern. Wir entwickeln interaktive Software für die Visualisierung von Bioinformatikdaten, Gen-Finder und vergleichende Ausrichtungsverfahren, die eigenständige Produkte sein können und die wir vorantreiben wollen. Darüber hinaus haben wir angesichts der Erforschung des Atacama-Grabens mit mehr als 8.000 Metern Tiefe Technologien für Tiefsee-Instrumente entwickelt, die wir hoffentlich in neue Projekte umsetzen können.

Eines unserer ehrgeizigsten Projekte ist ein mobiles ozeanografisches Labor, das automatisch arbeitet und den Forschern zuverlässigere Daten aus dem Meer liefert, die für das Verständnis des Klimawandels entscheidend sind. Das mögen Träume sein, aber es war auch ein Traum, einen Wettbewerb wie Falling Walls Chile zu gewinnen, und jetzt ist er Wirklichkeit geworden.»