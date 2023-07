Café Zeit in Valparaíso 

«Ein Ort, wo sich Menschen aus aller Welt treffen»

Anja Alte mit Tochter Nyla vor ihrem Café Zeit

Das Café Zeit am Cerro Alegre steht nicht nur mit seinem Namen für deutsche Backkultur wie Nussecken und Schwarzwälder Kirschtorte. Gründerin Anja Alte aus Brandenburg bietet mit ihrem Café seit 2020 einen Treffpunkt für alle, die sich zum gemeinsamen Austausch Zeit nehmen wollen – zum Beispiel beim Deutsch-Stammtisch.

Zur Person Anja Alte, die Gründerin von Café Zeit, ist im brandenburgischen Oranienburg geboren und aufgewachsen. Sie absolvierte an der Universität Potsdam ein Studium auf Lehramt mit den Fächern Deutsch und Französisch sowie Deutsch als Fremd- beziehungsweise Zweitsprache. Nach dem Referendariat arbeitete sie ein Jahr an der Hölderlin-Schule in Köln und danach zwei Jahre an der Deutschen Schule Cuenca in Ecuador. Mit ihrer Tochter Nyla kam die Lehrerin im Jahr 2018 nach Valparaíso, wo sie bis 2020 an der Deutschen Schule Valparaíso, im Anschluss zwei weitere Jahre online an der DS Villarrica tätig war und parallel ihr neues Unternehmen aufbaute. Seit 2023 konzentriert sie sich ganz auf ihr Café.

«Wunderbar gemütliches Café mit super leckerem Kaffee, Kuchen und herzhaften Kleinigkeiten. Die Bedienung ist sehr freundlich und die Atmosphäre lädt zum Verweilen ein.» So erlebte ein Gast das Café Zeit auf dem Cerro Alegre in Valparaíso– eine Empfehlung im Internet, die genau das widerspiegelt, was Gründerin Anja Alte bezweckte.

Die klassische Schwarzwälder Kirschtorte aus Biskuit, Kirschen und Schokoraspeln

Bis es aber so weit war, hat die Lehrerin aus Oranienburg nach ihrem mutigen Sprung in die Selbstständigkeit einiges dazugelernt. Während der Pandemie kam Anja Alte die Idee, sich beruflich zu verändern: «Da ich selbst eine „Weltreisende“ bin, stellte ich mir vor, einen Ort zu schaffen, wo sich Menschen aus aller Welt treffen und austauschen können.»

Zunächst kaufte sie mit zwei Mitstreitern die «Schlüsselrechte» an dem Café auf dem Cerro Alegre ihrem Vorgänger, einem italienischen Betreiber, ab. Das heißt, sie übernahmen unter anderem das Mobiliar und das Recht, Alkohol auszuschänken. Seit 2021 führt sie das Geschäft allein: «Ratschläge und Zuspruch erhielt ich sowohl von meinem Bruder, der unternehmerisch in Berlin tätig ist, als auch von chilenischen Freunden, die ihre eigenen Unternehmen führen», stellte sie fest.

Nussecke, Apfelstrudel und Schwarzwälder Kirschtorte

Die berühmte und beliebte Nussecke

Großen Wert legt die Gastronomin auf die Zusammenarbeit mit lokalen Zulieferern und Produzenten. Kleine Gerichte mit typisch deutschen Wurstwaren stammen vom Hersteller Sethmacher – der Kassler wird mit Sauerkraut serviert – und von LaWurst – die Weißwurst gibt es in einem Ciabatta oder im Roggenbrot aus Sauerteig. «Ein bayerischer Freund trat dieser Kreation erst skeptisch entgegen, war beim Verzehr jedoch sehr angetan», ergänzt sie vergnügt.

Der glutenfreie Möhrenkuchen aus Mandelmehl

Auf der Karte stehen alle klassischen Kaffee-Varianten, die sich ein Liebhaber dieses Getränks wünschen kann: Espresso, Lungo, Americano, aber auch Eiskaffee und Mocaccino. Darüber hinaus können auch andere Heißgetränke bestellt werden wie Rooibos- oder Kräutertee, vegane Drinks von Mandel bis Hafer sowie Chai Latte und Dirty Chai.

«Besonders gefreut haben sich schon Deutsche, als sie auf unserer Karte die Nuss-

ecke entdeckt haben», erzählt Anja Alte schmunzelnd. Nicht zu vergessen: die Schwarzwälder Kirschtorte, den Apfelstrudel oder den Zupfkuchen.

Der Zupfkuchen – aus Schokomürbeteig und Frischkäse

Dass die Café-Betreiberin Wert auf bewusste Ernährung legt, zeigen die Symbole auf der Speisekarte, die die Auswahl erleichtern: Ob vegan oder glutenfrei – direkt neben den Torten, Kuchen und Snacks stehen Zeichen, die Auskunft darüber geben, was die Speisen enthalten oder auch nicht.

Inzwischen hat Anja Alte die Backstube, Küche und Gasträume renoviert und ein Team für diese Bereiche aufgestellt: «In der Backstube arbeitet Carolina del Valle, die an der Inacap ihr Handwerk gelernt hat und nun regelmäßig Praktikantinnen der dualen Schule «Maria Luisa Bombal» betreut. In der Küche stellen zwei Köche kleine Mahlzeiten für zwischendurch her. Meine Mitarbeiter bevorzugen Teilzeitarbeit, da ich zum einen mit jungen Müttern, zum anderen mit Angestellten arbeite, die sich weiterbilden oder sich ebenfalls selbstständig machen wollen», erklärt die Café-Inhaberin.

Kunst und Kuchen – auch drinnen im Café Zeit fühlen sich alle Gäste wohl…

Es hat sich herumgesprochen, dass man hier angenehm sitzen und gut Kuchen essen, deutsch «vespern» oder frühstücken kann, wie Anja Alte berichtet: «Die umliegenden Bewohner im Stadtteil sind bereits Stammgäste. Es kommen auch viele Tagesausflügler aus Santiago. Besonders in der Hochsaison besuchen uns deutschsprachige Gästegruppen, aber auch andere Europäer und Touristen aus der ganzen Welt.»

…und gibt es gemütliche Ecken.

Fotos: privat

Deutsch-Stammtisch

Zum Konzept gehört, dass Interessierte an der deutschen Sprache und Kultur ebenfalls zum Zuge kommen: «Seit Januar 2023 organisiere ich regelmäßig einen deutschen Stammtisch, an dem ich auch selbst teilnehme.» Hinzukommt eine Galerie im Gastraum mit Werken von chilenischen Künstlern aus Valparaíso, aber auch aus Deutschland und Österreich. Bei diesem Projekt arbeitet sie eng mit ihrer Schwester Steffi Alte zusammen, die an der Universität Wien tätig ist. Dieser kulturelle Zusatz spiegelt auch die Weltoffenheit wider, die Anja Alte mit ihrem Café leben möchte.

Café Zeit bietet zusätzlich einen Catering-Service für zu Hause oder in anderen Räumlichkeiten an. Auch größere Gruppen bis zu 20 Personen finden im Café Platz und den Service, um gemeinsam nach einer Tour durch Valparaíso zu essen oder um sich für ein Event zu treffen.

Wer einmal das Café besuchen möchte, findet es an der Ecke Almirante Montt 658 und Galos. Es gehört zum Gebäudekomplex des bekannten Hotels Galos. Auch auf dem Weg zum Haus von Pablo Neruda kommt man an dem Haus vorbei.

Weitere Informationen auf der Internetseite:

www.cafezeitvalpo.cl

Oder bei Instagram/ facebook: @cafezeit_valpo

Direkte Anfragen an die E-Mail von Anja Alte: cafezeitvalpo@gmail.com