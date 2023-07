Fotos: Birgit Krumbach

Die deutsche Botschafterin Irmgard Maria Fellner lud am 16. Juni zur Verabschiedung des Pastorenehepaars der Versöhnungsgemeinde in die Residenz in Las Condes ein. Pastorin Nicole Oehler und Pastor Johannes Merkel waren mit ihren beiden Kindern neun Jahr in Chile und gehen diesen Monat nach Deutschland zurück.