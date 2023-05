Deutsche Post DHL Group – weltweit führender Logistikanbieter

Alberto Oltra, Geschäftsführer Chile & Spanisch sprechendes Südamerika DHL Global Forwarding

Der Konzern vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Die Deutsche Post DHL Group konzentriert sich auf Wachstum in ihren profitablen Logistik-Kerngeschäften und die Beschleunigung der digitalen Transformation in allen Unternehmensbereichen, wie Alberto Oltra, Geschäftsführer der Südamerika DHL Global Forwarding, im Cóndor-Interview betont.

DHL ist die weltweit führende Marke in der Logistikbranche. Die einzelnen Unternehmensbereiche bieten ein Portfolio an Logistikdienstleistungen, das von der nationalen und internationalen Paketzustellung über E-Commerce-Versand und Versand- und Verwaltungslösungen, internationale Expresszustellung sowie Straßen-, Luft- und Seefracht bis hin zum Management industrieller Lieferketten reicht.

Die Deutsche Post DHL Group beschäftigt heute rund 600.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Auf dieser Basis verbindet sie Menschen und Unternehmen und ermöglicht Handelsströme weltweit, mit spezialisierten Lösungen für wachsende Märkte und Branchen, darunter Technologie, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Maschinenbau, Energie, Automobilität und Einzelhandel. Der Konzern erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro.

Herausforderungen – Digitalisierung im Fokus

«Infolge der durch die Pandemie verursachten Unsicherheit in Bezug auf Ausrüstung, Schiffe und Hafenbetrieb haben viele Kunden mehr Sicherheitsbestände als üblich angelegt, um ihre Abnehmer im Falle von Unterbrechungen der Lieferketten bedienen zu können», erklärt Alberto Oltra, Geschäftsführer Chile & Spanisch sprechendes Südamerika DHL Global Forwarding. «Dies führte zu einem Rückgang des Transportvolumens und der Frachtraten. Eine der kurz- und mittelfristigen Herausforde-

Die Deutsche Post DHL Group strebt bis 2050 eine emissionsfreie Logistik an.

rungen ist für uns die Stabilisierung der Tarife und die Gewährleistung eines regelmäßigen Services. Langfristig besteht unser Ziel darin, den Kunden ein umfassendes Angebot an Logistikdienstleistungen zu bieten, von Luft- und Seetransport bis zu multimodalen Diensten», unterstreicht der Fachmann. Dabei steht die Digitalisierung im Mittelpunkt: «DHL Global Forwarding verfügt über eine digitale Plattform für Angebote, Buchungen, Sendungsverfolgung und Dokumentationsdisposition namens MyDHLi, die den neuen Anforderungen von Groß- bis Kleinstkunden gerecht wird. Darüber hinaus wird eine Plattform zur Vorhersagbarkeit eingeführt, um Unsicherheiten in der Logistikkette zu verringern. Für unsere Kunden werden Webinare mit den neuesten Informationen aus der Welt der Logistik abgehalten, und die Bedürfnisse unserer Kunden werden digital erfasst.»

Bis 2050 kohlenstoffneutral

«Das DHL-Netzwerk ist das umfangreichste auf dem Markt, mit Stationen in allen Ländern und Gebieten der Erde. Wir verfügen außerdem über anerkannte Gesundheits- und Sicherheitszertifizierungen und investieren in die Cybersicherheit, die sehr solide Protokolle für den Fall von Serviceunterbrechungen aufgrund eines Angriffs in diesem Bereich umfasst. Unsere Nachhaltigkeitspolitik zielt darauf ab, bis 2050 kohlenstoffneutral zu sein, einschließlich unserer Dienstleister, wie Fluggesellschaften und Reedereien», so Alberto Oltra.

«Die Investitionen unserer Gruppe in Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung werden sich bis 2030 auf 7.000 Millionen Euro belaufen, was bedeutet, dass wir eine sehr stark auf die Bereiche Nachhaltigkeit, Eingliederung, Vielfalt und Compliance ausgerichtete Politik betreiben. Wir haben 43.000 Mitarbeiter mit umfassender Logistikkompetenz in allen Bereichen und sind Teil des Great Place to Work, ein Preis, mit dem besondere Leistungen bei der Gestaltung attraktiver und zukunftsorientierter Arbeitsbedingungen gewürdigt werden – in fast allen südamerikanischen Märkten gehörten wir zu den Top 10 in unserer Kategorie. Meiner Meinung nach macht dies DHL zu einem Unternehmen mit Zukunftsperspektive und Solidität.»

13 Insalco-Absolventen ausgebildet

Seit 2020 arbeitet das Unternehmen in Chile mit dem Kaufmännischen Berufsbildungszentrum Insalco zusammen und hat bisher die praktische Ausbildung von 13 Studenten unterstützt. Zwei davon sind nach ihrem Abschluss geblieben und setzen ihren Entwicklungs- und Wachstumsprozess bei DHL Global Forwarding fort. «Wir kooperieren mit dem Insalco, weil wir an das duale Ausbildungssystem glauben, bei dem sich die Qualität der Ausbildung der Studenten in ihrer Arbeitserfahrung im Unternehmen widerspiegelt. Darüber hinaus ist es eine großartige Quelle für die Beschäftigungsfähigkeit der neuen Generationen, da sie parallel im Unternehmen und im Institut ausgebildet werden, was es ihnen ermöglicht, zu lernen und gleichzeitig die Arbeitswelt aus erster Hand kennenzulernen. Die Gewinnung und Bindung von Talenten gehören zu unseren Prioritäten, und das Insalco-Programm eröffnet uns den Zugang zu jungen Menschen mit großem Potenzial, die bei DHL eine erfolgreiche Karriere machen können.»