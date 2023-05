Fotos: Birgit Krumbach

Anlässlich des «VI. German-Chilean Joint Committee Meeting on Cooperation in Science, Technology and Innovation» fand am 10. Mai ein Empfang in der Residenz der deutschen Botschafterin statt. Dazu hatten die Botschafterin Irmgard Maria Fellner und Frithjof Maennel eingeladen, der im «Bundesministerium für Bildung und Forschung die Abteilung «Internationale Zusammenarbeit in Bildung und Forschung» leitet.