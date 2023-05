100 chilenische Delegierte bei Rotterdamer Wasserstoff-Gipfel 

Ramón Molina, Executive Director UC Innovation Center, Federico Bernardelli, Senior Advisor, Internationale Angelegenheiten des Energieministeriums in Chile, Robert Jan Berg, Managing Director, Soluforce, Marcelo Villagrán, Wirtschaftsattaché und Leiter des Prochile-Büros in Den Haag, und Aaron Oliveros, Direktor Obras Municipales, Mejillones

Prochile nahm mit einer Delegation von 100 chilenischen Unternehmensvertretern am World Hydrogen 2023 Summit & Exhibition teil, der vom 9. bis 11. Mai in Rotterdam Ahoy stattfand. Die Veranstaltung meldete einen Rekord von 11.000 Besuchern.

(sik) Bereits das zweite Jahr in Folge organisierte Prochile den Besuch einer chilenischen Delegation am World Hydrogen Summit & Exhibition in den Niederlanden. Das Exportförderungsbüro der chilenischen Regierung war mit einem Stand vor Ort und hat die Vertreter von mehr als 50 Unternehmen bei der Veranstaltung unterstützt, die die Weltmarktführer der grünen Wasserstoffindus-trie zusammenführte.

Ziel von Prochile ist es beim Rotterdamer Wasserstoffgipfel und der World Hydrogen Expo, die Internationalisierung Chiles zu fördern, wie Marcelo Villagrán, Wirtschaftsattaché und Leiter des Prochile-Büros in Den Haag, erklärt. Es ginge darum, Chile als einen der weltweit wettbewerbsfähigsten Exporteure erneuerbarer Energien zu positionieren.

Der World Hydrogen Summit & Exhibition ist die größte Veranstaltung zum Thema Wasserstoffentwicklung auf der Welt. Die Messe fand in Partnerschaft mit dem Hafen Rotterdam, der Stadt Rotterdam und der Provinz Südholland statt, an der 11.000 Regierungsvertreter, Wasserstoff- und Energieakteure, Dienstleister und Endverbraucher im Energiesektor teilnahmen.

Prochile organisierte Treffen mit wichtigen Institutionen für die Branche wie International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy (IPHE) oder mit dem Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, um eine Kooperation mit Chile zu unterstützen. Es fand auch ein Treffen mit Unternehmen wie HyCC, Vopak, CEPSA, Woodside, Shell und australischen Delegierten statt.

Am zweiten Veranstaltungstag trafen sich Monique Anne Maria Adriaansens, die niederländische Ministerin für Wirtschaft und Klimapolitik, der chilenische Botschafter in den Niederlanden, Jaime Moscoso, und der Bürgermeister von Mejillones, Marcelino Carvajal. Ministerin Adriaansens unterstrich die große Bekanntheit Chiles im internationalen Kontext, die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern und hob die große Präsenz der Chilenen bei diesem wichtigen Ereignis hervor.

Der Besuch endete im Sektor Maasvlakte 2, einem mehr als 1.000 Hektar großen, dem Meer abgewonnenen Gelände, auf dem viele der wichtigsten Energiewendeprojekte der Niederlande entstehen werden.

Foto und Quelle: Prochile