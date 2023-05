185 Jahre Club Alemán de Valparaíso

Kultur, Feste und Gastronomie beim Deutschen Verein Valparaíso

«Zentrum aller wichtigen Aktivitäten der deutsch-chilenischen Gemeinschaft»

Zur Person:

Jan Karlsruher ist Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland. Er ist seit 27 Jahren ununterbrochen Mitglied des Vorstands des Deutschen Vereins zu Valparaíso. Die Position des Vorsitzenden des Vorstands hatte er von 2003 bis 2014 inne und ist heute als Ehrenvorsitzender des Deutschen Vereins für die traditionsreiche Institution aktiv.

Der Deutsche Verein zu Valparaíso war von jungen Deutschen 1838 gegründet worden, die vor allem die deutsche Kultur, das Lesen, Theater und Musik fördern wollten. Bestehen diese Schwerpunkte immer noch oder gibt es inzwischen auch andere Themen und Aktivitäten, die für euch wichtig sind?

Das Gründungsprotokoll des Deutschen Vereins zu Valparaíso wurde tatsächlich am 9. Mai 1838 von 27 Mitgliedern unterzeichnet, und im ersten Paragrafen heißt es: «Die Vorgezeichneten haben sich vereinigt, zur Bildung einer Deutschen Gesellschaft zu Valparaíso, in der Absicht, den sich hier aufhaltenden Deutschen und Deutschsprechenden ein Mittel erheiternden geselligen Umgangs zu verschaffen.»

Der Vorstand: Carl Lessau, Juan Gamper, Edgardo Schumacher, Jan Karlsruher, Christian Bonert, Oliver Weinreich und Alfredo Schilling

Schon in den ersten Jahren stand den Mitgliedern eine ansehnliche Bücherei zur Verfügung, so dass sie die Gelegenheit hatten, in verschiedenen heimischen wie auch ausländischen Zeitungen zu lesen und sich auch bei zahlreichen Theateraufführungen und Konzerten zu vergnügen. Bis heute besteht unsere Bibliothek, sie wird aber wenig besucht.

Wir fördern weiterhin ganz besonders stark die Kulturveranstaltungen, die monatlich im Vereinshaus mit viel Publikum stattfinden. Außerdem legen wir heutzutage sehr viel Wert auf die sozialen Veranstaltungen der deutsch-chilenischen Gemeinschaft und auch auf die Gastronomie, die täglich im Restaurant angeboten wird und viele Gäste aus Valparaíso anzieht.

Eingang des Palacio Ross

Welche Veranstaltungen und Aktivitäten sind besonders beliebt?

Die Kulturveranstaltungen, wie zum Beispiel Konzerte und Vorträge über interessante Themen, werden sehr gut besucht. Außerdem gibt es eine langjährige Tradition für insbesondere drei Veranstaltungen des Vereins: Die Feierlichkeiten zum Gründungstag am 9. Mai, der Winterball im August, der in Kooperation mit anderen deutschen Institutionen in unserem Vereinshaus gefeiert wird, und die Feier des Tages der Deutschen Einheit im Oktober, an der zahlreiche Vertreter der deutsch-chilenischen Gemeinschaft teilnehmen und zu der auch jedes Jahr wichtige Persönlichkeiten eingeladen werden.

Die Entwicklung des Clubs ist auch von der Entwicklung von Valparaíso abhängig. Wie hat sich das mit der Zeit bis heute verändert?

Anfangs war der Club ausschließlich seinen Mitgliedern vorbehalten, doch schon seit vielen Jahren ist er auch für die Öffentlichkeit zugänglich, so dass jeder, der Interesse hat, Zugang zu unserem Restaurant und unseren kulturellen Veranstaltungen hat.

Die Lage in Valparaíso ist leider heute nicht einfach. Nach den sozialen Unruhen im Oktober 2019 gab es wichtige Veränderungen, vor allem in Bezug auf Sicherheitsfragen. Deshalb sind unsere Öffnungszeiten derzeit stärker eingeschränkt. Wir vermeiden Veranstaltungen, die sehr spät in der Nacht enden, und wir investieren mehr in Sicherheitseinrichtungen wie Kameras und Alarmsysteme. Außerdem haben wir bei einigen Veranstaltungen die Zahl der Sicherheitskräfte erhöht.

Der Winterball

Gibt es immer noch eine rege Zusammenarbeit mit den anderen Institutionen von Valparaíso?

Tatsächlich besteht eine sehr gute Zusammenarbeit mit anderen Institutionen in der Region, wie zum Beispiel mit der Feuerwehrkompanie, dem Sportverein, dem Ausflugsverein und Hilfsverein, der Deutschen Schule, dem Goethe-Zentrum, der Burschenschaft Ripuaria und dem Frauenverein. Vor allem den traditionellen Winterball im August feiern wir jedes Jahr gemeinsam mit anderen Institutionen in den Räumen des Deutschen Vereins.

Wie hat sich das Club-Leben seit der Pandemie verändert?

Die Pandemie brachte Veränderungen für den Club mit sich. Im April 2020 mussten wir unser Restaurant schließen, und bis September 2021 fanden keine sozialen und kulturellen Veranstaltungen statt. Danach haben wir unsere

Aktivitäten im Restaurant schrittweise wieder aufgenommen, wobei wir die Kapazität und alle in der jeweiligen Pandemieperiode geltenden Hygienemaßnahmen eingehalten haben. Im Jahr 2022 haben wir dann auch schrittweise wieder mit den Veranstaltungen begonnen. Inzwischen bieten wir unsere Aktivitäten fast genauso wie vor der Pandemie an, nur unsere Öffnungszeiten sind aus Sicherheitsgründen etwas eingeschränkt.

Das Gebäude des Palacio Ross ist seit 1976 nationales Kulturerbe und steht seit 1977 unter Denkmalschutz. Gab es inzwischen Renovierungen oder ähnliches? Wie hat das Gebäude die letzten Erdbeben überstanden?

Wir sind ständig dabei, unser Gebäude zu renovieren. Es ist aber nicht einfach, ein Gebäude instand zu halten, das seit mehr als 100 Jahren in Valparaíso steht. Es kostet auch viel Geld. Als ich in den Jahren 2003 bis 2014 Vereinsvorsitzender war, haben wir die Fassade des Gebäudes gestrichen und die Bäder und alle Veranstaltungsräume im zweiten und dritten Stock renoviert. Außerdem wurde die Küche, die vorher im Keller war, im Erdgeschoss eingerichtet. Vor ein paar Jahren musste das Dach komplett repariert werden. Die Erdbeben der Jahre 1985 und 2010 haben einige Schäden hinterlassen, die wir dank unserer Vorsorgekasse und einiger Spenden beheben konnten.

Wie viele Mitglieder hat der Club? Gibt es auch – wie bei fast allen Institutionen – das Nachwuchs-Problem?

Die Anzahl der Mitglieder beträgt derzeit 155, davon 15 Jugendmitglieder, 16 Ehrenmitglieder und 124 ordentliche und außerordentliche Mitglieder. Wir haben in der Tat Nachwuchsprobleme, da die Interessen der heutigen Jugend auf andere Bereiche ausgerichtet sind. In diesem Zusammenhang versuchen wir, bestimmte Aktivitäten zu fördern, die besonders attraktiv für Jugendliche sind, wie zum Beispiel Jazzkonzerte, die auch schon vor der Pandemie viele junge Leute angezogen haben. Das geschieht auch durch die enge Zusammenarbeit mit der Deutschen Schule, der Feuerwehr und der Burschenschaft.

Der Salvador-Donoso-Saal: Auf eine gute Gastronomie wurde im Deutschen Verein schon immer Wert gelegt.

Sind Projekte oder Aktivitäten in der nächsten Zeit geplant? Was sind die Hauptziele des Vorstands für die Zukunft?

In diesem Jahr wollen wir unser Restaurantangebot verbessern und in der zweiten Jahreshälfte erweitern. Auch möchten wir andere Institutionen in Valparaíso zur Durchführung von diversen Veranstaltungen einladen und Frühstückstreffen fördern.

Außerdem beabsichtigen wir, wieder die Fassade zu reparieren und zu streichen. Dafür haben wir vor kurzem eine großzügige Spende erhalten.

Hauptziel des Vorstands ist, den Verein aufrechtzuerhalten und neue Mitglieder zu gewinnen. Dafür müssen wir attraktive und vielfältige Veranstaltungen organisieren und ein gutes gastronomisches Angebot haben.

Der Verein soll das Zentrum aller wichtigen kulturellen und gesellschaftlichen Aktivitäten der deutsch-chilenischen Gemeinschaft der fünften Region sein.

Wie wird man Mitglied des Vereins und welche Möglichkeiten haben die Mitglieder?

Mitglied im Deutschen Club zu sein bedeutet, einer wichtigen Institution in Valparaíso anzugehören, die auf eine lange Geschichte der deutsch-chilenischen Beziehungen zurückblicken kann und der ganzen Gemeinde offensteht. Jeder, der sich für die deutsche Kultur interessiert oder sich dem deutschen Club verbunden fühlt, kann eine Mitgliedschaft beantragen. Dazu ist ein Eintrittsgesuch auszufüllen, das von zwei Mitgliedern des Vereins unterzeichnet werden muss und über dessen Aufnahme der Vorstand entscheidet. Das Antragsformular kann man im Sekretariat des Clubs jederzeit bekommen.

Vorteile einer Mitgliedschaft:

• 25 Prozent Rabatt im Restaurant und in der Bar des Clubs

• 10 Prozent Ermäßigung im «Ferienheim» in Limache

• Kostenloser Wi-Fi Zugang in allen Vereinszimmern

• Vorzugsrecht und Ermäßigung bei der Anmietung von Räumen im Verein für Veranstaltungen

• Exklusiver Zugang zum Versammlungsraum des Clubs und zum Kaisersaal

Der Deutsche Club pflegt auch den Austausch mit anderen chilenischen und internationalen Clubs.

Dies kann man ebenso wie weitere Informationen über den Club auf der Internetseite finden:

www.clubalemanvalparaiso.cl

Die Fragen stellte Silvia Kählert.