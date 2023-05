Abschlussfeier für neun Insalco-Absolventen 

Fotos: Birgit Krumbach

Die neun Insalco-Absolventen des Jahrgangs 2022 erhielten am 20. April ihre Zertifikate und Diplome überreicht. Marissell Aguilera vom Unternehmen DHL wurde als beste Tutorin ausgezeichnet. DHL bildet zurzeit neun Auszubildende aus. AHK-Hauptgeschäftsführerin Cornelia Sonnenberg übergab an das Insalco ein Zertifikat der AHK Chile für seine deutsche duale Ausbildung in Chile und die Einhaltung der deutschen Qualitätsstandards. Außerdem erhielten sechs Ausbildungsbetriebe ein Zertifikat der AHK. Ihre Ausbilder wurden weitergebildet, um das duale System nach deutschen Standards in ihren Betrieben zu verwirklichen: Ultranav, DB Schenker, Ferrostaal, Leschaco, Bracker und Corpeduff.