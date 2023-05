AHK-Preisvergabe an Mitgliedsunternehmen:

Vom umweltfreundlichen Luxuskreuzfahrtschiff bis zu digitalen Zwillingen

Die Preisverleihung fand in der Residenz der Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland in Chile, Irmgard Maria Fellner, statt.

Mit dieser bereits zum 28. Mal realisierten Preisvergabe werden jedes Jahr Mitgliedsunternehmen unterschiedlicher Größe und aus verschiedenen Branchen anerkannt, die Projekte und Initiativen für eine innovativere, effizientere und nachhaltigere Wirtschaft entwickelt und umgesetzt haben. Die von der AHK Chile organisierte Veranstaltung am 18. April würdigte die Arbeit von elf Mitgliedsunternehmen, die sich in sieben Bereichen hervorgetan haben: Umwelt, erneuerbare Energien, Wasser, Innovation und technologische Entwicklung, Bildung und Ausbildung, Projekte mit dem «Women Impact»-Siegel sowie langjährige Geschäftsentwicklung.

Die Preisträger sind:

Kategorie Umwelt

Großunternehmen: Asenav, für die Entwicklung der «Magellan Explorer», ein luxuriöses Kreuzfahrtschiff, das mit umweltfreundlichen Technologien in der Antarktis und Arktis unterwegs ist.

Kleinunternehmen: CREO Reciclaje, für eine mobile Recycling-Anwendung in der Region Biobío.

Kategorie erneuerbare Energien

Mittleres Unternehmen: SMA South America, für die Entwicklung der Photovoltaikindustrie durch die Lieferung von mehr als 1 GW bis Ende 2022.

Kategorie Wasser

Großunternehmen: BBosch, für seinen Service zum Waschen der Isolatoren von Hubschraubern in Chile, mit dem der Verbrauch von entmineralisiertem Wasser um bis zu 80 Prozent reduziert und die Effizienz des Prozesses um 500 Prozent gesteigert wird.

Kategorie Innovation und technologische Entwicklung

Großunternehmen: Emasa, für die Umsetzung des Projekts Emasa Mobility Hub – eine Plattform zur gemeinsamen Förderung der Elektromobilität in Chile.

Kleinunternehmen: Innod SPA, für das Projekt «Olimpo», digitale Zwillinge für den Bergbau, die durch virtuelle Modelle von Räumen und physischen Objekten die Notwendigkeit einer Überwachung vor Ort verringern.

Kategorie Bildung und Ausbildung

Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo (UDD), für das Programm «Engineering with Business» (ICLAE), in dessen Rahmen im März die Abschlüsse an die erste Generation von 33 Studenten verliehen wurden, die ihr Studium im Rahmen einer dualen Ausbildung absolviert haben.

Kategorie «Women Impact»

Mittleres Unternehmen: Siemens Healthineers, für das Talent- und Führungsentwicklungsprogramm für Frauen und Jugendliche. Dank dieser Maßnahmen wurde das Unternehmen auf Platz 8 der «Top 10 Best Companies for Young Women Professionals» der Employers For Youth (EFY) gewählt.

Kleinunternehmen: Voens, für die Entwicklung eines Systems zur Wiederverwendung von Wasser in den Rohrleitungstests einer Entsalzungsanlage, das die Prozesse effizienter macht und den Einsatz von Wasser im Prozess vermeidet. Valentina Varela, kaufmännische Leiterin und Bauingenieurin, ist die Frau hinter dem Erfolg dieses und anderer ähnlicher Projekte.

Kategorie langjährige Geschäftsentwicklung

Mittleres Unternehmen: Cervecería Kunstmann, seit 31 Jahren auf dem Markt und derzeit die Nummer eins in der Kategorie

Premium Craft Beer. Darüber hinaus ist Kunstmann laut Cadem im zweiten Jahr in Folge die von den Chilenen am meisten geschätzte Marke.

Kleinunternehmen: Fundación Emprender, die dank ihrer kollaborativen Verzeichnisse in der Lage war, KMU bei der Skalierung in ihren jeweiligen Bereichen zu unterstützen und ein kollegiales Lernsystem (Peer-Learning) einzuführen.