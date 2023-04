Margarete von Wrangell – Deutschlands erste ordentliche Professorin

Margarete von Wrangell (1877-1932)

Hartnäckig, mutig und durchsetzungsstark: Mit diesen Eigenschaften erlangte

vor 100 Jahren Margarete von Wrangell als erste Frau eine ordentliche

Professur in Deutschland. Die Agrikulturchemikerin wurde Professorin für

Pflanzenernährung und gründete an der Universität Hohenheim in Stuttgart das

Institut für Pflanzenernährung.

Margarete von Wrangell kam am 7. Januar 1877 in Moskau zur Welt. Ihr Vater

entstammte dem alteingesessenen deutsch-baltischen Adelsgeschlecht Wrangel. Sie

wuchs in Reval (heute Tallin in Estland) auf. Ihre Schulausbildung schloss sie mit

dem Lehrerinnendiplom ab. Sie gab in Reval Privatunterricht – doch dieser füllte sie

nicht aus.

Ein Ferienkurs am Botanischen Institut der Universität Greifswald wurde zum

Wendepunkt in ihrem Leben: Sie entschied sich 1904, mit 27 Jahren, für ein Studium

an der Universität Tübingen. Bis 1909 studierte sie dort und in Leipzig Botanik und

Chemie. 1909 wird sie an der Universität Tübingen mit summa cum laude im

Fachgebiet Chemie promoviert. Anschließend forschte sie mit dem Nobelpreisträger

Sir William Ramsay in London und der Nobelpreisträgerin Marie Curie in Paris. 1912

übernahm sie die Leitung der Versuchsstation des Estländischen

Landwirtschaftlichen Vereins in Reval.

Im Verlauf der russischen Oktoberrevolution wurde ihr Institut geschlossen, sie selbst

kurzzeitig von den Bolschewiki verhaftet. Nach ihrer Freilassung floh die junge

Wissenschaftlerin nach Deutschland. In Hohenheim erhielt sie eine Stelle an der

Hohenheimer Landwirtschaftlichen Versuchsstation. Dort habilitierte sie 1920 – das

war die erste Hohenheimer Habilitation überhaupt. Von Wrangell beschäftigte sich

vor allem mit Phosphor, neben Stickstoff eines der wichtigsten Elemente für

Düngemittel. Aufgrund ihrer Erkenntnisse konnte die Phosphatdüngung in

Deutschland reduziert werden und so wurde die Landwirtschaft unabhängiger von

Importen. Die Umsetzung ihrer Forschungsarbeit führte zur Entwicklung des

Düngesystems nach Aeroboe-Wrangell. Sie erwarb sich dadurch ein beachtliches

wissenschaftliches Renommee.

Im Jahr 1921 erhielt die Reichsregierung 75 Millionen Mark von der

Düngemittelindustrie, um ein Institut für Pflanzenernährung in Hohenheim zu

errichten. Dieser Fonds war an die junge Wissenschaftlerin gebunden. Nach ihren

Plänen wurde 1923 das Institut fertiggestellt. Als sie verlangte, dass ihr ein

ordentlicher Lehrstuhl übertragen werden sollte, regte sich Widerstand unter ihren

Kollegen.

Sie arbeitete aber zwischenzeitlich am Kaiser-Wilhelm-Institut für Physikalische

Chemie und Elektrochemie in Berlin bei dem Chemiker und Nobelpreisträger Fritz

Haber. Er unterstützte ihr Ansinnen, so dass Margarete von Wrangell zum 1. Januar

1923 als erste Frau in Deutschland einen Lehrstuhl erhielt und zur Professorin

ernannt wurde.

Sie leitete das Institut für Pflanzenernährung bis zu ihrem Tod am 31. März 1932. Es

ist auch heute noch eine wichtige Säule der agrarwissenschaftlichen Forschung an

der Universität Hohenheim. 1997 hat Baden-Württemberg erstmals das Margarete-

von-Wrangell-Programm ausgeschrieben, das Nachwuchswissenschaftlerinnen

fördert.

Foto und Quelle: Universität Hohenheim