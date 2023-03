Roboterrollstuhl aus Chile

Rodrigo Queveda Silva, Generaldirektor von Robotics Lab Scl, berichtete über die Teilnahme eines chilenischen Teams mit diesem Roboterrollstuhl 2024 am «Cybathlon», einem internationalen Wettbewerb in der Schweiz: «Teilnehmer mit körperlichen Behinderungen werden demonstrieren, wie sie mit einer Roboterarmprothese ihre Schnürsenkel binden, mit einer Beinprothese auf Felsen balancieren oder mit einem gedankengesteuerten Rollstuhl Steigungen, Treppen und unebenes Gelände überwinden.» Mit dem neuro-gesteuerten Roboterrollstuhl namens Over Mind wird das Team Chile beim «Cybathlon» dabei sein, der vom 25. bis 27. Oktober 2024 in Kloten bei Zürich mit über 160 Mannschaften aus aller Welt stattfindet.

Der Roboterrollstuhl «Over Mind»: Im Rollstuhl Juan Sebastián Erazo, der die Steuerung bereits beherrscht. Guillermo Muñoz, Präsident der Metro Santiago; Virginie Delalande, Universität Bernardo O’Higgins; Markus Dutly, Botschafter der Schweiz in Chile