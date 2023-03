Im Gespräch mit Víctor Bielefeldt

Internet-Rundfunksender überträgt deutsches Programm

Foto: Víctor Bielefeldt: «Wir haben sogar die Beatles auf Deutsch»

Vor einem Jahr, im Februar 2022, begann der Sender Radio Víctor sein Programm über das Internet regulär auszustrahlen. Víctor Bielefeldt, sein Inhaber und Betreiber, startete als Tontechniker beim Hörfunk und rückte in seinem Berufsleben bis zum Generaldirektor von UCV Televisión Valparaíso auf.

«Der Rundfunk hat schon immer meine Aufmerksamkeit erregt», versichert er, «sodass ich bereits als Kind mit Hilfe unseres Plattenspielers und einer Büchse als Mikrofon Radio spielte.»

Den Internet-Sender rief er ins Leben, «nicht um Geld zu verdienen, denn ich glaube nicht, dass hierbei etwas ‘rausspringt, sondern um mir einen persönlichen Wunsch zu erfüllen», was den Vorteil hat, dass niemand aus profitorientierten Gründen die Programmgestaltung beeinflussen kann. Sein Cousin Juan Carlos Ríos war ihm behilflich, Musik auszuwählen und kam dabei auf die Idee, ein deutsches Programm einzufügen: «Es handelt sich um eine sogenannte Nischensendung, also Inhalte, die sich an ein ganz bestimmtes Publikum richten.» Bielefeldt sendet nicht nur, was hierzulande als «typisch Deutsch» gilt, wie Polkas, Märsche und Pop, sondern «wir haben hier sogar die Beatles auf Deutsch», betont er nicht ohne Stolz. Die Sendung richtet sich an die deutsch-chilenische Gemeinschaft, wobei sämtliche Altersgruppen berücksichtigt werden. Allerdings liegt der Akzent auf der Popmusik, «und damit meine ich, was von den 1940er Jahren bis heute auf den Markt kam». Das Programm nennt sich «El tocadiscos alemán» und hat zwei Sendezeiten: sonntags um 13 Uhr und mittwochs um 21 Uhr.

Radio Víctor zu empfangen, ist denkbar einfach: Man gibt www.radiovictor.cl ein, und sogleich erscheinen die nötigen Anweisungen, um das Tonsignal abhören zu können und das Signal im PC oder dem Mobiltelefon zu speichern.

Radio Víctor ist ein Familienprojekt, an dem außer Víctor Bielefeldt, der für die künstlerische Leitung und die Tontechnik verantwortlich ist, sein Sohn Domingo und sein Cousin Juan Carlos Ríos als Musikproduzent beteiligt sind