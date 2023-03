165 Jahre Deutsche Schule Valdivia

Jubiläumsjahr mit «Viola, Schwung und Lyrik» eröffnet

Rubén Pino, Marcela Rodríguez, Nicolás Pacheco und Schulleiter Kurt Hellemann (ganz links)

Die Deutsche Schule Valdivia eröffnete die Feierlichkeiten zu ihrem 165-jährigen Bestehen mit einem anspruchsvollen Konzert mittelf eines Kammerensembles: Bei dem musikalischen Ereignis in einer vollbesetzten Aula am 3. März wurde kräftig Beifall geklatscht.

Ein großes Publikum spendete begeisterten Applaus bei der Eröffnung des Kulturjahres und den Feierlichkeiten zum 165-jährigen Jubiläum des Instituto Alemán de Valdivia mit dem Konzert «Viola, Schwung und Lyrik», bei dem drei Musiker klassische Stücke aus verschiedenen Epochen darboten.

Nicolás Pacheco an der Geige und Rubén Pino an der Bratsche spielen Brustads «Vier Capricen».

Rubén Pino an der Bratsche (ein ehemaliger Schüler der Schule), Nicolás Pacheco an der Violine und Marcela Rodríguez am Klavier spielten die Sonate für Bratsche und Klavier in E-Dur, op. 120 Nr. 2, von Johannes Brahms, vier Capricci für Violine und Bratsche von Bjarne Brustad und die «Sonate für Bratsche und Klavier» von Rebecca Clarke, die das Konzertprogramm abschloss.

Nach ausgiebigem Applaus des Publikums spielten beide als Zugabe das Stück «Der Schwan» aus dem «Karneval der Tiere» von Camille Saint-Saëns .

Schulleiter Kurt Hellemann bedankte sich bei den drei Musikern für das Konzert mit einem Geschenk und lud die Bewohner von Valdivia herzlich zu den nächsten kulturellen Veranstaltungen ein, die im Rahmen des 165-jährigen Jubiläumsjahres des Instituts – als kostenlose Events – geplant sind.

Quelle und Fotos: DS Valdivia